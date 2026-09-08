Lucknow News: लखनऊ-सीतापुर हाईवे चौड़ीकरण को दिवाली तक मंजूरी
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:12 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:12 AM IST
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लखनऊ। लखनऊ-सीतापुर हाईवे के चौड़ीकरण को दिवाली तक मंजूरी मिल सकती है। वर्तमान में चार लेन चौड़े हाईवे को छह लेन करने के लिए सर्वे हो चुका है। प्रस्ताव मंजूरी के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भेजा गया है। चौड़ीकरण पर करीब एक हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे।
लखनऊ से सीतापुर के बीच 63 किलोमीटर लंबे हाईवे पर यातायात का दबाव बढ़ गया है। इस कारण एनएचएआई ने हाईवे के चौड़ीकरण की योजना बनाई है। इसे छह लेन बनाने के लिए सर्वे कराया गया। अभी लखनऊ से सीतापुर पहुंचने में दो से ढाई घंटे लगते हैं। चौड़ीकरण के बाद यह समय एक से सवा घंटे तक हो जाएगा।
सूत्र बताते हैं कि दीपावली से पहले निर्माण कार्य शुरू होने की अनुमति मिल सकती है। लखनऊ से सीतापुर के बीच पड़ने वाले नौ विधानसभा क्षेत्र महोली, सीतापुर, हरगांव, लहरपुर, बिसवां, सेवता, महमूदाबाद, सिधौली और मिश्रिख प्रोजेक्ट से लाभान्वित होंगे। हाईवे पर सात जगहों वैदेही वटिका, खैराबाद, सिधौली, विक्रमपुर, इंटौजा, लहरपुर, अटरिया में अंडरपास बनाए जाएंगे। एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी गौतम विशाल ने बताया कि मंत्रालय की स्वीकृति मिलते ही प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा।
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लखनऊ से सीतापुर के बीच 63 किलोमीटर लंबे हाईवे पर यातायात का दबाव बढ़ गया है। इस कारण एनएचएआई ने हाईवे के चौड़ीकरण की योजना बनाई है। इसे छह लेन बनाने के लिए सर्वे कराया गया। अभी लखनऊ से सीतापुर पहुंचने में दो से ढाई घंटे लगते हैं। चौड़ीकरण के बाद यह समय एक से सवा घंटे तक हो जाएगा।
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सूत्र बताते हैं कि दीपावली से पहले निर्माण कार्य शुरू होने की अनुमति मिल सकती है। लखनऊ से सीतापुर के बीच पड़ने वाले नौ विधानसभा क्षेत्र महोली, सीतापुर, हरगांव, लहरपुर, बिसवां, सेवता, महमूदाबाद, सिधौली और मिश्रिख प्रोजेक्ट से लाभान्वित होंगे। हाईवे पर सात जगहों वैदेही वटिका, खैराबाद, सिधौली, विक्रमपुर, इंटौजा, लहरपुर, अटरिया में अंडरपास बनाए जाएंगे। एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी गौतम विशाल ने बताया कि मंत्रालय की स्वीकृति मिलते ही प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा।
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