Lucknow News: लखनऊ-सीतापुर हाईवे चौड़ीकरण को दिवाली तक मंजूरी

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लखनऊ से सीतापुर के बीच 63 किलोमीटर लंबे हाईवे पर यातायात का दबाव बढ़ गया है। इस कारण एनएचएआई ने हाईवे के चौड़ीकरण की योजना बनाई है। इसे छह लेन बनाने के लिए सर्वे कराया गया। अभी लखनऊ से सीतापुर पहुंचने में दो से ढाई घंटे लगते हैं। चौड़ीकरण के बाद यह समय एक से सवा घंटे तक हो जाएगा।सूत्र बताते हैं कि दीपावली से पहले निर्माण कार्य शुरू होने की अनुमति मिल सकती है। लखनऊ से सीतापुर के बीच पड़ने वाले नौ विधानसभा क्षेत्र महोली, सीतापुर, हरगांव, लहरपुर, बिसवां, सेवता, महमूदाबाद, सिधौली और मिश्रिख प्रोजेक्ट से लाभान्वित होंगे। हाईवे पर सात जगहों वैदेही वटिका, खैराबाद, सिधौली, विक्रमपुर, इंटौजा, लहरपुर, अटरिया में अंडरपास बनाए जाएंगे। एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी गौतम विशाल ने बताया कि मंत्रालय की स्वीकृति मिलते ही प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा।