Lucknow News: विरिका ने अन्वेषा को किया बाहर

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निर्णायक मैच में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ा संघर्ष हुआ, जिसमें विरिका ने बाजी मारी। बालिका अंडर-14 के अन्य मुकाबलों में चौथी वरीय सिद्धि सिंह ने महाराष्ट्र की समायरा को 6-0, 6-1 से, शुभि रंजन ने उत्तर प्रदेश की हिया चौहान को 6-1, 6-2 से, अन्या ने महाराष्ट्र की समिका तेपन को 6-0, 6-2 से, आद्या भटनागर ने सांवी जायसवाल को 6-2, 6-2 से मात देकर क्वार्टर फाइनल में स्थान सुरक्षित किया।दूसरी वरीय सौंदर्या जायसवाल और शीर्ष वरीय अनाया सेन ने भी आसान जीत दर्ज की। बालक अंडर-14 और अंडर-12 में सोमवार को पहले दौर के मुकाबले खेले गए। अंडर-14 एकल के पहले दौर में आयुष देउसकर (महाराष्ट्र) ने आरव वर्मा (यूपी) को 6-0, 6-1, पांचवीं वरीय कृतिल्य कुमार (छत्तीसगढ़) ने अजमीत सिंह (यूपी) को 6-1, 6-2, चौथी वरीय अंकुर आलोक (बिहार) ने शिवांश (यूपी) को 6-3, 6-1 से हराया।आरव शुक्ला (यूपी) ने आरव पटेल को 6-2, 6-1, प्रणय शुक्ला (यूपी) ने रित्विक अस्थाना को 6-3, 6-1, अस्विक श्रीवास्तव (यूपी) ने प्रखर कुशवाहा को 6-3, 3-6, 10-2, मोहम्मद हमदान (यूपी) ने अवि सक्सेना को 6-4, 6-0, आठवीं वरीय कृष्णा सिंह (यूपी) ने चंडीगढ़ के ऋषिराज दास को 6-4, 6-3 से हराया।शीर्ष वरीय तेजस सिंह (यूपी) ने वैदिक शुक्ला को 6-2, 6-1, तीसरी वरीय पविथ सिंह (यूपी) ने मानस पटेल को 6-2, 6-4, अर्नव श्रीवास्तव (यूपी) ने क्रिशांग शर्मा को 6-3, 6-2 और दूसरी वरीय युवराज सिंह (यूपी) ने अभिराज राजपूत को 6-1, 6-0 से शिकस्त दी।