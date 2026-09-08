Lucknow News: सिंगापुर की टीम ने देखा शिवरी कचरा प्रबंधन प्लांट, देखा कूड़े का निस्तारण

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टीम ने नगर निगम के मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) केंद्र का निरीक्षण किया। वहां सूखे कचरे की छंटाई और पुनर्चक्रण प्रक्रिया को समझा गया। इसके बाद हुई बैठक में प्लास्टिक कचरे के संग्रह, छंटाई और पुनर्चक्रण पर विशेष चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने प्लास्टिक कचरे को लैंडफिल में जाने से रोकने के उपायों पर विचार किया। इसे उपयोगी संसाधन में बदलने पर जोर दिया गया। सिंगापुर की टीम ने लखनऊ नगर निगम के कार्यों की सराहना की। दोनों शहरों के बीच अनुभव साझा करने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। टीम ने नगर निगम के मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) केंद्र का निरीक्षण किया। वहां सूखे कचरे की छंटाई और पुनर्चक्रण प्रक्रिया को समझा गया। इसके बाद हुई बैठक में प्लास्टिक कचरे के संग्रह, छंटाई और पुनर्चक्रण पर विशेष चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने प्लास्टिक कचरे को लैंडफिल में जाने से रोकने के उपायों पर विचार किया। इसे उपयोगी संसाधन में बदलने पर जोर दिया गया। सिंगापुर की टीम ने लखनऊ नगर निगम के कार्यों की सराहना की। दोनों शहरों के बीच अनुभव साझा करने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।

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लखनऊ। सिंगापुर की एलायंस टू इंड प्लास्टिक वेस्ट संस्था के विशेषज्ञों की एक टीम ने सोमवार को शिवरी प्रबंधन प्लांट देखा। टीम ने ठोस और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन कार्यों को समझा। कचरे से उपयोगी संसाधन और आय के साधन विकसित करने के प्रयासों को जाना। प्लांट दौरे के बाद नगर निगम के अधिकारियों ने स्मार्ट सिटी सभागार में टीम के साथ बैठक की। अपर नगर आयुक्त अरविंद राव ने डोर टू डोर कूड़ा संग्रह के तरीके बताए। गीले और सूखे कचरे को अलग करने पर भी चर्चा हुई।