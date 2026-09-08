Lucknow News: सफाई व विकास कार्यों से पेपर मिल कॉलोनी वार्ड पहले पायदान पर
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:13 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:13 AM IST
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लखनऊ। पेपर मिल कॉलोनी को देश में नंबर एक वार्ड चुना गया है। सफाई से लेकर वार्ड में कराए गए निर्माण कार्यों ने यह सफलता दिलाई है। भाजपा पार्षद राजेश सिंह गब्बर का कहना है कि वार्ड के लिए उन्होंने दिन-रात मेहनत की है। यहां विकास कार्य करवाने के साथ लोगों को भी जागरूक किया जाता है। इस पर भी विशेष जोर दिया जाता है कि लोग इधर-उधर न तो कूड़ा फेंके और न ही इसे जलाएं।
पार्षद ने बताया कि सबसे अधिक जोर इस बात पर रहता है कि लोगों की शिकायतों का प्राथमिकता पर निस्तारण किया जाए। इसके साथ ही वार्ड में हरियाली का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। पूरा वार्ड हरा-भरा दिखे, इसके लिए पूरा काम किया जाता है। यहां के पार्कों के विकास पर भी जोर दिया गया। वार्ड के पास ही कुकरैल का तट भी है। एलडीए ने यहां पार्क बनवाने के साथ पौधरोपण कराया। हालांकि, गब्बर को इस बात का मलाल भी है वे आयोजन के दौरान दिल्ली में नहीं थे।
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पार्षद ने बताया कि सबसे अधिक जोर इस बात पर रहता है कि लोगों की शिकायतों का प्राथमिकता पर निस्तारण किया जाए। इसके साथ ही वार्ड में हरियाली का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। पूरा वार्ड हरा-भरा दिखे, इसके लिए पूरा काम किया जाता है। यहां के पार्कों के विकास पर भी जोर दिया गया। वार्ड के पास ही कुकरैल का तट भी है। एलडीए ने यहां पार्क बनवाने के साथ पौधरोपण कराया। हालांकि, गब्बर को इस बात का मलाल भी है वे आयोजन के दौरान दिल्ली में नहीं थे।
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