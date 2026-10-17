फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Allegations of irregularities in hostel allotment; students stage an indefinite sit-in protest.

Lucknow News: छात्रावास आवंटन में गड़बड़ी का आरोप, अनिश्चितकालीन धरने पर विद्यार्थी

Sat, 17 Oct 2026 02:57 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:57 AM IST
विज्ञापन
Allegations of irregularities in hostel allotment; students stage an indefinite sit-in protest.
लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रावास आवंटन में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए विद्यार्थियों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। छात्र नेता रिशेंद्र प्रताप सिंह की अगुवाई में विद्यार्थियों ने राज्यपाल से शिकायत कर आवंटन प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। बृहस्पतिवार दोपहर से शुरू हुआ धरना पूरी रात जारी रहा। शुक्रवार को विद्यार्थियों ने आंदोलन अनिश्चितकालीन करने का एलान किया। छात्रों ने रिक्त सीटों और प्रवेश निरस्त होने से खाली हुई सीटों के आवंटन का आधार सार्वजनिक करने की मांग की है। विद्यार्थियों ने मेरिट और दूरी के आधार पर पात्र छात्रों को छात्रावास देने तथा मेस की अनियमितताओं का समाधान करने की मांग भी उठाई। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों पर न्यायोचित कार्रवाई होने तक धरना जारी रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed