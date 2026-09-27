Lucknow News: पुनर्वास विवि में प्रदर्शन के बीच छात्रों पर हमले का आरोप
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 12:53 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 12:53 AM IST
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लखनऊ। डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में शनिवार को एक कार्यक्रम के विरोध में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्रों पर बाहरी तत्वों द्वारा हमला किए जाने का आरोप लगा है। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) ने आरोप लगाया कि हमले में एसएफआई के यूनिट लीडर इसार, सतेंद्र और अमित समेत कई छात्र घायल हुए। संगठन ने घटना का विरोध करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन पर कैंपस में लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी करने का आरोप लगाया।
एसएफआई के यूनिट लीडर इसार, सतेंद्र और अमित के अनुसार, विश्वविद्यालय में केवल एबीवीपी और आरएसएस को कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी जाती है। अन्य छात्र संगठनों और छात्रों को ऐसे आयोजनों की अनुमति नहीं मिलती। संगठन का आरोप है कि इसी के विरोध में प्रदर्शन के दौरान कुछ बाहरी तत्वों ने छात्रों पर हमला किया। आरोप लगाया कि पुलिस ने राकेश मलिक, भक्ति, स्वाति सिंह और अमित यादव सहित कुछ छात्रों को हिरासत में लेने का प्रयास किया। हालांकि, छात्रों ने इसका विरोध किया।
कोट
विश्वविद्यालय के भीतर किसी भी छात्र को कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाती है। शनिवार को एक कार्यक्रम में परिवहन मंत्री का आगमन था। इसके विरोध में कुछ छात्र आए और हंगामा करने लगे। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची।
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- प्रो. यशवंत वीरोदय, प्रवक्ता
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एसएफआई के यूनिट लीडर इसार, सतेंद्र और अमित के अनुसार, विश्वविद्यालय में केवल एबीवीपी और आरएसएस को कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी जाती है। अन्य छात्र संगठनों और छात्रों को ऐसे आयोजनों की अनुमति नहीं मिलती। संगठन का आरोप है कि इसी के विरोध में प्रदर्शन के दौरान कुछ बाहरी तत्वों ने छात्रों पर हमला किया। आरोप लगाया कि पुलिस ने राकेश मलिक, भक्ति, स्वाति सिंह और अमित यादव सहित कुछ छात्रों को हिरासत में लेने का प्रयास किया। हालांकि, छात्रों ने इसका विरोध किया।
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कोट
विश्वविद्यालय के भीतर किसी भी छात्र को कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाती है। शनिवार को एक कार्यक्रम में परिवहन मंत्री का आगमन था। इसके विरोध में कुछ छात्र आए और हंगामा करने लगे। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची।
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