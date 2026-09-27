Lucknow News: फाइनल में पहुंचे तेज प्रताप हैदर उल्ला, अनुराग और अथर्व
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:16 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:16 AM IST
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लखनऊ। लखनऊ मंडल के तेज प्रताप सिंह, अनुराग वर्मा, हैदर उल्ला कुरैशी और अथर्व राय ने शनिवार को 70वीं प्रदेशीय विद्यालयीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबलों में जीत दर्ज की।
केडी सिंह बाबू स्टेडियम के बॉक्सिंग हॉल में खेली जा रही प्रतियोगिता के बालक वर्ग के अन्य सेमीफाइनल मुकाबलों में मेरठ मंडल के विष्णु, अनमोल भाटी, युवराज, राहुल और गोपाल भी फाइनल में पहुंचे।
गोरखपुर के यश राज, निशू पासवान, अमित भारती और अमन प्रसाद भी खिताबी मुकाबले में पहुंचे।
मुरादाबाद के दिव्यराज, वाराणसी के रुद्रांश, अंजनी मिश्रा और रुद्र प्रताप, प्रयागराज के संजीव कुमार, सहारनपुर के प्रीत चौधरी व अभिनव, झांसी के प्रियांशु और आगरा के कार्तिक राणा भी फाइनल में उतरेंगे।
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केडी सिंह बाबू स्टेडियम के बॉक्सिंग हॉल में खेली जा रही प्रतियोगिता के बालक वर्ग के अन्य सेमीफाइनल मुकाबलों में मेरठ मंडल के विष्णु, अनमोल भाटी, युवराज, राहुल और गोपाल भी फाइनल में पहुंचे।
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गोरखपुर के यश राज, निशू पासवान, अमित भारती और अमन प्रसाद भी खिताबी मुकाबले में पहुंचे।
मुरादाबाद के दिव्यराज, वाराणसी के रुद्रांश, अंजनी मिश्रा और रुद्र प्रताप, प्रयागराज के संजीव कुमार, सहारनपुर के प्रीत चौधरी व अभिनव, झांसी के प्रियांशु और आगरा के कार्तिक राणा भी फाइनल में उतरेंगे।
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