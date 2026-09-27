Lucknow News: फाइनल में पहुंचे तेज प्रताप हैदर उल्ला, अनुराग और अथर्व

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केडी सिंह बाबू स्टेडियम के बॉक्सिंग हॉल में खेली जा रही प्रतियोगिता के बालक वर्ग के अन्य सेमीफाइनल मुकाबलों में मेरठ मंडल के विष्णु, अनमोल भाटी, युवराज, राहुल और गोपाल भी फाइनल में पहुंचे।गोरखपुर के यश राज, निशू पासवान, अमित भारती और अमन प्रसाद भी खिताबी मुकाबले में पहुंचे।मुरादाबाद के दिव्यराज, वाराणसी के रुद्रांश, अंजनी मिश्रा और रुद्र प्रताप, प्रयागराज के संजीव कुमार, सहारनपुर के प्रीत चौधरी व अभिनव, झांसी के प्रियांशु और आगरा के कार्तिक राणा भी फाइनल में उतरेंगे।