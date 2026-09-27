Lucknow News: शहीद भगत सिंह की जयंती पर होगा कार्यक्रम

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लखनऊ। भारतीय सिख संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार जसवीर सिंह विर्क ने शनिवार को यूपी प्रेस क्लब में विशेष जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शहीद ए आजम भगत सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में 30 सितंबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस संगठन को अपने लोगों की मदद करने के लिए बनाया गया है। शहीद भगत सिंह के विचारों को जन-जन तक पहुंचाना और समाज के कमजोर वर्ग की आवाज को सरकार तक पहुंचाना संगठन का मुख्य लक्ष्य है।