Lucknow News: 60 घंटे तक लगातार बारिश से राजधानी तरबतर

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उधर, लगातार बारिश के कारण आशियाना, जानकीपुरम, इंदिरानगर और गोमतीनगर समेत कई इलाकों में सड़कें लबालब दिखीं। इससे आवागमन प्रभावित हुआ। बारिश का पानी घरों में घुसने से लोग परेशान नजर आए। कई जगह बिजली की लाइनों पर पेड़ गिरने से आपूर्ति भी बाधित हुई।राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में शनिवार को बारिश की तीव्रता में बड़ा अंतर दिखा। शाम तक हनुमान सेतु पर सर्वाधिक 201.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अलीगंज में 152.2 और एयरपोर्ट पर 135.8 मिलीमीटर बारिश हुई। लोगों का कहना है कि राजधानी में सितंबर में लगातार इतनी लंबे समय तक बारिश पिछले तीन दशक में नहीं देखी गई। हालांकि, मौसम वैज्ञानिकों ने इसे आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं माना है।मौसम विभाग के अनुसार रविवार को दिन चढ़ने के साथ बारिश की तीव्रता कम होने लगेगी। शनिवार को अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से आठ डिग्री नीचे रहा। न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। यह सामान्य से तीन डिग्री कम था।15 वर्षों में लखनऊ में सितंबर में सर्वाधिक बारिश20 सितंबर 2008 : 160.6 मिमी16 सितंबर 2022 : 160.3 मिमी16 सितंबर 2021 : 107.2 मिमीनोट: 14 सितंबर 1985 को लखनऊ के मापन इतिहास में 24 घंटे में सर्वाधिक 177.1 मिमी बारिश दर्ज की गई थी।शनिवार को विभिन्न इलाकों में हुई बारिशहनुमान सेतु : 201.2 मिलीमीटरअलीगंज : 152.2 मिमीएयरपोर्ट : 135.8 मिमीऔसत : 125.1 मिमी