Lucknow News: गायत्री ज्ञान मंदिर में श्रद्धालुओं ने किया तर्पण
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:10 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:10 AM IST
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लखनऊ। इंदिरा नगर सेक्टर-9 स्थित गायत्री ज्ञान मंदिर में शनिवार को सुबह पांच बजे से सामूहिक पिंड तर्पण किया गया। पहले दिन श्रद्धालुओं ने पिंड तर्पण कर पूर्वजों की आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना की। कार्यक्रम में एमके निरंजन, अर्चना निरंजन, कमला सक्सेना, राजेश यादव, सुभाष सिंह, राजेश तिवारी, देवेंद्र सिंह, आरके श्रीवास्तव, केके मिश्रा आदि मौजूद रहे। संचालन उमानन्द शर्मा ने किया।
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