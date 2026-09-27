Lucknow News: यूपी के अर्श ने पुरुष युगल सेमीफाइनल में बनाई जगह

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महिला एकल में यूपी की अमोलिका सिंह, महिला युगल में यूपी की अमोलिका व केरल की रिजा जबकि पुरुष युगल में यूपी के दक्ष व दिल्ली के नितिन को हार का सामना करना पड़ा। महिला एकल में चौथी वरीय छत्तीसगढ़ की रिजुल सैनी ने 13वीं वरीय यूपी की अमोलिका सिंह को 15-13, 15-9 से पराजित किया। महिला युगल में दूसरी वरीय केरल की नयना एस.ओएसिस और तमिलनाडु की वर्षिनी ने सातवीं वरीय यूपी की अमोलिका सिंह व केरल की मेहरान रिजा को 15-12, 15-9 से पराजित किया।पुरुष युगल में पिछले संस्करण के विजेता महाराष्ट्र के विप्लव कुवले व विराज कुवले की शीर्ष वरीय जोड़ी ने उत्तर प्रदेश के दक्ष गौतम व दिल्ली के नितिन कुमार को 15-11, 15-11 से हराया। शनिवार को मिश्रित युगल के क्वार्टर फाइनल में दिल्ली के वंश देव व मिजोरम की लालरेम पुली ने सातवीं वरीय हरियाणा के आर्यन सैपिया व प्रणवी नटराजन को 15-12, 15-13 से हराकर उलटफेर किया। छठी वरीय दिल्ली के नितिन कुमार व मणिपुर की प्रिया देवी, तमिलनाडु के संजय श्रीवास्तव डी व आद्या वरियानाथ और दिल्ली के भव्य छाबड़ा व अदिति भट्ट की जोड़ी ने भी अंतिम चार में स्थान सुरक्षित किया।पुरुष एकल में हरियाणा के रवि, दिल्ली के गिनपॉल सोना, उत्तराखंड के अंश नेगी और कर्नाटक के रघु एम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। महिला एकल में हरियाणा की जिया रावत, गुजरात की श्रेया लेले, राजस्थान की स्नेहा लांबा और छत्तीसगढ़ की रिजुल सैनी ने अंतिम चार में स्थान सुरक्षित किया। महिला युगल के क्वार्टर फाइनल में कर्नाटक की नाइसा करियप्पा व तमिलनाडु की प्रवंदिका ने आठवीं वरीय तमिलनाडु की श्रेया बालाजी व प्रणवी नटराजन को शिकस्त दी। कर्नाटक की रश्मि गणेश व अमृता पी और उत्तराखंड की अदिति भट्ट व महाराष्ट्र की श्रवाणी वालेकर ने भी सेमीफाइनल में जगह बनाई।