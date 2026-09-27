Lucknow News: राष्ट्रीय फिनस्विमिंग के लिए यूपी टीम घोषित
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:12 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:12 AM IST
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लखनऊ। पुणे में 29 सितंबर से शुरू होने वाली राष्ट्रीय अंडरवाटर व फिनस्विमिंग चैंपियनशिप के लिए उत्तर प्रदेश की टीम घोषित कर दी गई है। खिलाड़ियों को शनिवार को केडी सिंह स्टेडियम में किट प्रदान की गई।
उत्तर प्रदेश अंडरवाटर स्पोर्ट्स व फिनस्विमिंग एसोसिएशन के महासचिव नरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि पिछली राष्ट्रीय चैंपियनशिप में प्रदेश का प्रदर्शन अच्छा रहा था। इस बार टीम और बेहतर प्रदर्शन का प्रयास करेगी। टीम का चयन पिछले माह हुई राज्य चैंपियनशिप के प्रदर्शन के आधार पर किया गया है।
पुरुष टीम में कृष्णा पांडेय, सुमित साहनी, विहान चंद्रा, अभिषेक कनौजिया, नवयस श्रीवास्तव, शिवम मिश्रा, उदय बंसल, युग गुप्ता, आरव यादव, हिमांशु साहनी, अक्षत साई गुप्ता, अवयान सिंह, गोविंद कुमार, संजू श्रीवास्तव, अमर अवस्थी, रण बहादुर, अभिषेक कुमार, अंचित सिन्हा और रोहित शामिल हैं। अभिषेक पांडेय टीम के मैनेजर और प्रवीण कुमार राय कोच हैं।
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वहीं, महिला टीम में प्रशस्ति राठौर, आलिया नावेद, अलीना रिजवी, गायत्री, श्वेता साहनी, अकयशा सिंह, आराध्या वर्मा, सानवी यादव, इनाया, प्रतीक्षा गुप्ता और रुद्राशी राठौर को जगह मिली है। रूपा चौरसिया यादव टीम की कोच व मैनेजर की भूमिका निभाएंगी।
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उत्तर प्रदेश अंडरवाटर स्पोर्ट्स व फिनस्विमिंग एसोसिएशन के महासचिव नरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि पिछली राष्ट्रीय चैंपियनशिप में प्रदेश का प्रदर्शन अच्छा रहा था। इस बार टीम और बेहतर प्रदर्शन का प्रयास करेगी। टीम का चयन पिछले माह हुई राज्य चैंपियनशिप के प्रदर्शन के आधार पर किया गया है।
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पुरुष टीम में कृष्णा पांडेय, सुमित साहनी, विहान चंद्रा, अभिषेक कनौजिया, नवयस श्रीवास्तव, शिवम मिश्रा, उदय बंसल, युग गुप्ता, आरव यादव, हिमांशु साहनी, अक्षत साई गुप्ता, अवयान सिंह, गोविंद कुमार, संजू श्रीवास्तव, अमर अवस्थी, रण बहादुर, अभिषेक कुमार, अंचित सिन्हा और रोहित शामिल हैं। अभिषेक पांडेय टीम के मैनेजर और प्रवीण कुमार राय कोच हैं।
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वहीं, महिला टीम में प्रशस्ति राठौर, आलिया नावेद, अलीना रिजवी, गायत्री, श्वेता साहनी, अकयशा सिंह, आराध्या वर्मा, सानवी यादव, इनाया, प्रतीक्षा गुप्ता और रुद्राशी राठौर को जगह मिली है। रूपा चौरसिया यादव टीम की कोच व मैनेजर की भूमिका निभाएंगी।