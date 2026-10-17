Lucknow News: रेलवे में नौकरी का झांसा देकर युवक से 6.5 लाख ऐंठे
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:55 AM IST
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:55 AM IST
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लखनऊ। बाराबंकी के जमोली निवासी कुलदीप यादव ने तीन लोगों पर रेलवे में नौकरी लगवाने का झांसा देकर 6.5 लाख रुपये ऐंठने का आरोप लगाया है। आरोप है कि भरोसे में लेने के लिए एक आरोपी ने खुद को सीआरपीएफ अधिकारी बताया। डीसीपी उत्तरी अमित आनंद के आदेश पर अलीगंज पुलिस ने बृहस्पतिवार को तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।
कुलदीप ने बताया कि वह वर्तमान में अलीगंज सेक्टर-डी में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इस दौरान उनकी मुलाकात एटा के रूपधानी निवासी विशेष कुमार, उसके भाई विवेक और लखीमपुर खीरी के बहादुर नगर निवासी आकांक्षा त्रिवेदी से हुई। आरोप है कि विशेष ने रेलवे में नौकरी लगवाने का भरोसा दिया। उसने खुद की सीआरपीएफ की वर्दी में फोटो और जॉइनिंग लेटर दिखाया। दावा किया कि उसने अपनी दोस्त आकांक्षा की नौकरी भी लगवाई है।
विशेष की बातों पर भरोसा कर विवेक और आकांक्षा को 6.50 लाख रुपये दे दिए, पर नौकरी नहीं लगी। आरोप है कि कुछ दिन बाद तीनों उन पर हाईस्कूल और इंटर के अंकपत्र के साथ दो ब्लैंक चेक देने का दबाव बनाने लगे। इन्कार पर हत्या की धमकी दी गई। इंस्पेक्टर ध्रुव सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला सही पाया गया है। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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कुलदीप ने बताया कि वह वर्तमान में अलीगंज सेक्टर-डी में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इस दौरान उनकी मुलाकात एटा के रूपधानी निवासी विशेष कुमार, उसके भाई विवेक और लखीमपुर खीरी के बहादुर नगर निवासी आकांक्षा त्रिवेदी से हुई। आरोप है कि विशेष ने रेलवे में नौकरी लगवाने का भरोसा दिया। उसने खुद की सीआरपीएफ की वर्दी में फोटो और जॉइनिंग लेटर दिखाया। दावा किया कि उसने अपनी दोस्त आकांक्षा की नौकरी भी लगवाई है।
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विशेष की बातों पर भरोसा कर विवेक और आकांक्षा को 6.50 लाख रुपये दे दिए, पर नौकरी नहीं लगी। आरोप है कि कुछ दिन बाद तीनों उन पर हाईस्कूल और इंटर के अंकपत्र के साथ दो ब्लैंक चेक देने का दबाव बनाने लगे। इन्कार पर हत्या की धमकी दी गई। इंस्पेक्टर ध्रुव सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला सही पाया गया है। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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