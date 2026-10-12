फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   536 contractual workers removed from power plants to be reinstated.

Lucknow News: बिजलीघरों से हटाए गए 536 संविदाकर्मी फिर तैनात होंगे

Mon, 12 Oct 2026 02:25 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:25 AM IST
विज्ञापन
536 contractual workers removed from power plants to be reinstated.
खुशी मनाते संविदा कर्मचारी।
लखनऊ। राजधानी के बिजलीघरों, लैब और कार्यालयों से हटाए गए 536 संविदा और आउटसोर्स कर्मियों की दोबारा नौकरी पर वापसी होगी। इस संबंध में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन और निविदा/संविदा कर्मचारी संघ के बीच हुए समझौते के बाद आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश प्रदेशभर में लागू होगा। इसके तहत हटाए गए कर्मियों को दोबारा सेवा में लेने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन

अमर उजाला ने तीन अक्तूबर से बिजलीघरों में 30 फीसदी आउटसोर्स और संविदा कर्मियों को हटाए जाने के मामले में ‘वर्टिकल व्यवस्था का झटका’ अभियान के तहत सिलसिलेवार खबरें प्रकाशित की थीं। खबरों में बताया गया था कि कर्मचारियों की कमी से उपभोक्ता सेवाओं और राजस्व वसूली पर असर पड़ रहा है। कर्मचारियों की कमी के चलते प्रबंधन के प्रयासों के बावजूद बिजली की वसूली दर (थ्रू रेट) में सुधार नहीं हुआ और यह 10 फीसदी तक गिर गई थी।
विज्ञापन

मामले को गंभीरता से लेते हुए पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ को वार्ता के लिए बुलाया। छह अक्तूबर को दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई। इसमें हटाए गए संविदा कर्मियों को वापस लेने और अन्य समस्याओं के समाधान पर सहमति बनी। इसके बाद 10 अक्तूबर को आदेश जारी कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

अमर उजाला को दिया धन्यवाद
कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद खालिद और प्रदेश महामंत्री देवेंद्र पांडेय ने रविवार को अमर उजाला का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पांच अक्तूबर को प्रकाशित खबर ‘उपकेंद्रों में कम और अनुभवहीन कर्मी, बढ़े हादसे’ से प्रबंधन को कर्मचारियों की कमी के दुष्प्रभावों का एहसास हुआ। उन्होंने हटाए गए कर्मियों को वापस लेने के आदेश को सराहनीय कदम बताया। आदेश जारी होने की खुशी में रविवार को कर्मचारियों ने संगठन के पदाधिकारियों का सम्मान किया और मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed