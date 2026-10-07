Nitin Nabin Varanasi Visit Live: काशी में नितिन नवीन की पहली जनसभा, सीएम योगी और हिमंत बिस्व सरमा भी रहेंगे

01:57 PM, 07-Oct-2026 कई बैठकों में शामिल होंगे नितिन नवीन जनसभा के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष गोकुल धाम जाएंगे। वहां भाजपा के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। काशी क्षेत्र के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से मिलेंगे। विधायक और विधान परिषद सदस्यों के साथ बैठक करेंगे।

01:40 PM, 07-Oct-2026 वडनगर से काशी आए बाइक यात्रियों का होगा स्वागत पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर निकली सेवा संकल्प बाइक यात्रा का समापन बुधवार को हुआ। वडनगर गुजरात से आने वाले बाइक यात्रियों का जगतपुर इंटर कॉलेज रोहनिया में स्वागत होगा। यात्रियों को सम्मानित भी किया जाएगा। इंटर कॉलेज परिसर में ही दोपहर 2:30 बजे जनसभा होगी। इसमें 50 हजार लोगों के आने का अनुमान है।



पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर निकली सेवा संकल्प बाइक यात्रा का समापन बुधवार को हुआ। वडनगर गुजरात से आने वाले बाइक यात्रियों का जगतपुर इंटर कॉलेज रोहनिया में स्वागत होगा। यात्रियों को सम्मानित भी किया जाएगा। इंटर कॉलेज परिसर में ही दोपहर 2:30 बजे जनसभा होगी। इसमें 50 हजार लोगों के आने का अनुमान है।

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