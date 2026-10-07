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Nitin Nabin Varanasi Visit Live: काशी में नितिन नवीन की पहली जनसभा, सीएम योगी और हिमंत बिस्व सरमा भी रहेंगे

Wed, 07 Oct 2026 01:43 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Wed, 07 Oct 2026 01:43 PM IST
खास बातें

Nitin Nabin in Varanasi Live Updates: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज से दो दिन काशी दौरे पर रहेंगे। वह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा के साथ काशी में पहली बार जनसभा करेंगे। साथ ही आठ अलग-अलग बैठकों में हिस्सा लेंगे। नितिन नवीन बृहस्पतिवार को काशी विद्यापीठ में जेन जी से संवाद भी करेंगे। 

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Nitin Nabin Varanasi Visit Today Live Updates: BJP Chief to Address Rally and Interact with Gen Z
जनसभा स्थल पर पहुंचने लगे लोग - फोटो : अमर उजाला

लाइव अपडेट

01:57 PM, 07-Oct-2026

कई बैठकों में शामिल होंगे नितिन नवीन  

जनसभा के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष गोकुल धाम जाएंगे। वहां भाजपा के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। काशी क्षेत्र के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से मिलेंगे। विधायक और विधान परिषद सदस्यों के साथ बैठक करेंगे।
01:40 PM, 07-Oct-2026

वडनगर से काशी आए बाइक यात्रियों का होगा स्वागत

पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर निकली सेवा संकल्प बाइक यात्रा का समापन बुधवार को हुआ। वडनगर गुजरात से आने वाले बाइक यात्रियों का जगतपुर इंटर कॉलेज रोहनिया में स्वागत होगा। यात्रियों को सम्मानित भी किया जाएगा। इंटर कॉलेज परिसर में ही दोपहर 2:30 बजे जनसभा होगी। इसमें 50 हजार लोगों के आने का अनुमान है।

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01:36 PM, 07-Oct-2026

Nitin Nabin Varanasi Visit Live: काशी में नितिन नवीन की पहली जनसभा, सीएम योगी और हिमंत बिस्व सरमा भी रहेंगे

राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद एक बार काशी आए थे नवीन
राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन काशी दौरे के दौरान पूर्व विधायक-पूर्व सांसदों के साथ ही शहर के विशिष्टजन, बुद्धिजीवियों से भी सीधा संवाद करेंगे। इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन एक बार काशी आए थे। श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद रवाना हो गए थे।

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