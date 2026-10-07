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Nitin Nabin Varanasi Visit Live: काशी में नितिन नवीन की पहली जनसभा, सीएम योगी और हिमंत बिस्व सरमा भी रहेंगे
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Wed, 07 Oct 2026 01:43 PM IST
खास बातें
Nitin Nabin in Varanasi Live Updates: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज से दो दिन काशी दौरे पर रहेंगे। वह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा के साथ काशी में पहली बार जनसभा करेंगे। साथ ही आठ अलग-अलग बैठकों में हिस्सा लेंगे। नितिन नवीन बृहस्पतिवार को काशी विद्यापीठ में जेन जी से संवाद भी करेंगे।
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लाइव अपडेट
01:57 PM, 07-Oct-2026
कई बैठकों में शामिल होंगे नितिन नवीन
जनसभा के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष गोकुल धाम जाएंगे। वहां भाजपा के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। काशी क्षेत्र के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से मिलेंगे। विधायक और विधान परिषद सदस्यों के साथ बैठक करेंगे।
01:40 PM, 07-Oct-2026
वडनगर से काशी आए बाइक यात्रियों का होगा स्वागतपीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर निकली सेवा संकल्प बाइक यात्रा का समापन बुधवार को हुआ। वडनगर गुजरात से आने वाले बाइक यात्रियों का जगतपुर इंटर कॉलेज रोहनिया में स्वागत होगा। यात्रियों को सम्मानित भी किया जाएगा। इंटर कॉलेज परिसर में ही दोपहर 2:30 बजे जनसभा होगी। इसमें 50 हजार लोगों के आने का अनुमान है।
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01:36 PM, 07-Oct-2026
Nitin Nabin Varanasi Visit Live: काशी में नितिन नवीन की पहली जनसभा, सीएम योगी और हिमंत बिस्व सरमा भी रहेंगेराष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद एक बार काशी आए थे नवीन
राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन काशी दौरे के दौरान पूर्व विधायक-पूर्व सांसदों के साथ ही शहर के विशिष्टजन, बुद्धिजीवियों से भी सीधा संवाद करेंगे। इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन एक बार काशी आए थे। श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद रवाना हो गए थे।