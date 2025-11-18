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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 30 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 30 Nov 2026 02:00 AM IST
Updated Mon, 30 Nov 2026 02:00 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
01:59 AM, 30-Nov-2026
Amroha News: सियासी वादों के बीच जमीनी हकीकत से जूझ रहे ग्रामीणचुनावी माहौल बनते ही विकास के बड़े-बड़े वादों की झड़ी लग जाती है, लेकिन ढबारसी न्याय पंचायत के गांवों की जमीनी तस्वीर कुछ और ही बयां करती है। और पढ़ें
01:59 AM, 30-Nov-2026
Prayagraj News: आरती में मां गंगा के जयकारों से गूंजा तटआरती में मां गंगा के जयकारों से गूंजा तट और पढ़ें
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01:58 AM, 30-Nov-2026
Aligarh News: शहर के 57 अस्पतालों में लगा जन आरोग्य मेलाशहर के 57 अस्पतालों में रविवार को जन आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। इसमें 19 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 38 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शामिल हैं। और पढ़ें
01:58 AM, 30-Nov-2026
Prayagraj News: शहनाई बजने से पहले घर में उठी अर्थीशहनाई बजने से पहले घर में उठी अर्थी और पढ़ें
01:58 AM, 30-Nov-2026
Amroha News: वर्ष 2008 के परिसीमन ने बदल दिया था जिले का चुनावी नक्शावर्ष 2008 में हुए परिसीमन ने जिले का चुनावी भूगोल ही नहीं, सियासी तस्वीर भी बदल दी। इससे पहले जिले में अमरोहा, हसनपुर और गंगेश्वरी तीन विधानसभा सीटें थीं। और पढ़ें
01:57 AM, 30-Nov-2026
Prayagraj News: जहरीला पदार्थ खाने से युवक की मौतजहरीला पदार्थ खाने से युवक की मौत और पढ़ें
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01:57 AM, 30-Nov-2026
Prayagraj News: मासूम की मौत बनी रहस्य, कैंडल मार्च निकाल मांगा इन्साफमासूम की मौत बनी रहस्य, कैंडल मार्च निकाल मांगा इन्साफ और पढ़ें
01:57 AM, 30-Nov-2026
कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर मतभेद नहीं हैं : हरेंद्र मलिकमुजफ्फरनगर से सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर कोई मतभेद नहीं है। और पढ़ें
01:56 AM, 30-Nov-2026
Aligarh News: एएमयू के स्कूलों में प्रधानाचार्य भर्ती की स्क्रीनिंग पर उठे सवालएएमयू के स्कूलों में प्रधानाचार्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए हैं। अभ्यर्थियों ने कुलपति प्रो. नईमा खातून और शिक्षा मंत्रालय में पत्र भेजकर आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। और पढ़ें
01:56 AM, 30-Nov-2026