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फोटो-9- अजीतमल के गांव सेऊपुर में बंद पड़ा आरआरसी सेंटर और आसपास उगी झाड़ियां।संवादफोटो-10- बिधूना के मॉडल ग्राम पंचायत कीरतपुर में आरआरसी सेंटर के भीतर बंधे मवेशी।संवादफोटो-11- बैरीकपरिया व कीरतपुर में बदहाल गलियां, जलभराव।संवादफोटो -12- गांव कीरतपुर स्थित बंद पड़ा पंचायत सचिवालय। संवादकागजों तक सिमटी मॉडल पंचायतों की चमक: कहीं झाड़ियों में कैद आरआरसी सेंटर, कहीं मवेशियों का ठिकाना-स्वच्छ भारत मिशन की जमीनी हकीकत: लाखों के आरआरसी सेंटरों में मवेशी, सोक पिट लापता-अफसरों का तर्क- जनगणना व एसएसआर ड्यूटी से ठप हो रही निगरानी, डीएम को भेजी जाएगी नई रूपरेखासंवाद न्यूज एजेंसीऔरैया। छोटे पर्दे पर बहुचर्चित पंचायत वेब सिरीज में ग्रामीण सियासत के साथ पंचायत भवनों की कार्यप्रणाली व संसाधनों की बदहाली को दर्शाया गया है। वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों की विकास की रीढ़ कही जाने वाली पंचायती राज व्यवस्था का धरातल पर उससे भी बुरा हाल है। ग्रामीणों को जन्म, मृत्यु प्रमाणपत्र सहित अन्य सरकारी कामकाज की सुविधा गांव में ही मुहैया हो सके, उन्हें मुख्यालय तक की दौड़ न लगानी पड़े, इसके लिए पंचायत सचिवालय खोले गए। जिले में 60 फीसदी से ज्यादा पंचायत सचिवालय ग्रामीणों को सुविधा देने तो दूर खुद अव्यवस्था का शिकार हैं।जिले में कुछ पंचायतों को अपग्रेड करके मॉडल पंचायत का दर्जा भी दिया गया जिससे कि यह अन्य जिलों के लिए नजीर पेश कर सकें। इसके लिए लाखों रुपये खर्च कर सोलर लाइट, ओपन जिम और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी सुविधाओं के नाम पर लाखों खर्च किए गए लेकिन ढाक के तीन पात जैसा हाल है। स्थिति यह है कि ग्रामीणों को मॉडल ग्राम पंचायत के तहत मिलने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आज भी उन्हें मूलभूत जरूरतों के लिए जिला मुख्यालय से लेकर शहर व कस्बों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।शासन की मंशा थी कि मॉडल ग्राम पंचायतों में आरआरसी (रिसोर्स रिकवरी सेंटर) के जरिए घर-घर कूड़ा कलेक्शन, गांव की गलियों में सोलर स्ट्रीट लाइट, स्वच्छ पेयजल, वाटर एटीएम, युवाओं के लिए ओपन जिम, बच्चों के लिए आधुनिक पार्क और छात्रों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी जैसी शहरी स्तर की सुविधाएं मुहैया कराई जाएं।हालांकि, समय बीतने के साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों की अनदेखी के कारण ये योजनाएं कागजों तक सिमट कर रह गई हैं। कई मॉडल गांवों में कूड़ा गाड़ियां धूल फांक रही हैं तो कहीं सोलर लाइटें खराब होने से शाम ढलते ही गलियों में अंधेरा पसर जाता है। ओपन जिम के उपकरण टूटने लगे हैं और पुस्तकालयों में ताले लटके हुए हैं। विभागीय अमले की कमी, ग्राम प्रधानों की ढिलाई और ग्रामीणों की उदासीनता से योजना के उद्देश्यों को झटका लगा है। हालांकि अब पंचायत विभाग व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए नई कार्ययोजना तैयार कर जिलाधिकारी के समक्ष रखने की तैयारी कर रहा है।जिले में ब्लॉक की संख्या- सातकुल पंचायत भवन- 477माॅडल पंचायत भवन- 60वर्जनग्राम पंचायतों में कर्मचारियों की कमी के कारण कामकाज प्रभावित हो रहा है। मॉडल पंचायतों के संचालन के लिए अलग से बजट नहीं मिलता है। यदि ग्रामीण और प्रधान आगे आएं, जनसहयोग व अंशदान दें तो व्यवस्थाएं और बेहतर हो सकती हैं। कार्यों के सुचारू संचालन के लिए रूपरेखा बनाकर डीएम को प्रस्तुत की जाएगी। - सुरेश कुमार धूरिया, डीपीआरओसामान्य ग्राम पंचायत: प्रमाण पत्रों या ऑनलाइन सेवाओं के लिए ग्रामीणों को ब्लॉक या शहर नहीं जाना पड़ता है। नियमित सरकारी योजनाओं (जैसे आवास, पेंशन, मनरेगा) और बुनियादी निर्माण कार्यों (नाली-खड़ंजा) का संचालन करती है। कई बार सड़क, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट या सामुदायिक शौचालयों की स्थिति अधूरी या सामान्य रहती है। प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र सामान्य रूप से संचालित होते हैं। केवल राज्य और केंद्रीय वित्त आयोग से मिलने वाली नियमित निधि पर निर्भर रहती है।माॅडल ग्राम पंचायत: जहां कंप्यूटर, इंटरनेट, वाई-फाई, सीसीटीवी कैमरे और जनसेवा केंद्र के माध्यम से 240+ सरकारी सेवाएं गांव में ही मिलती हैं। पक्की सड़कें, हर घर नल से जल, सोलर स्ट्रीट लाइट, डिजिटल लाइब्रेरी, ओपन जिम, खेल का मैदान और ठोस-तरल अपशिष्ट प्रबंधन (कूड़ा निस्तारण) की पूरी व्यवस्था होती है। ग्राम सभा की नियमित बैठकें, सोशल ऑडिट, दीवारों पर बजट व योजनाओं का विवरण (वॉल पेंटिंग) और महिला एवं युवा समूहों की सक्रिय भागीदारी होती है। बेहतर प्रदर्शन के आधार पर इन्हें परफॉर्मेंस ग्रांट, विशेष प्रोत्साहन राशि और राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय पंचायत पुरस्कारों से अतिरिक्त बजट मिलता है। स्मार्ट क्लास वाले स्कूल, मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र, 100 फीसदी टीकाकरण, और पोषण वाटिका जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित होती हैं।