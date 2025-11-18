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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 14 November 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 14 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

Sat, 14 Nov 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sat, 14 Nov 2026 01:30 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 14 November 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

01:29 AM, 14-Nov-2026

Budaun News: मिशन शक्ति टीम ने छात्राओं को सिखाए आत्मरक्षा के गुर

बिल्सी। बालिकाओं की सुरक्षा एवं उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से शुक्रवार को कोतवाली स्थित मिशन शक्ति केंद्र की टीम ने जागरूकता अभियान चलाया। और पढ़ें
01:29 AM, 14-Nov-2026

Bhadohi News: सहकारी समिति का डीएम ने किया निरीक्षण, किसानों से संवाद

DM inspects cooperative society, interacts with farmers और पढ़ें
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01:29 AM, 14-Nov-2026

Mirzapur News: दाढ़ीराम और कठिनई के खिलाड़ियों का रहा दबदबा

Players from Dadhiram and Kathinai dominated. और पढ़ें
01:29 AM, 14-Nov-2026

Lalitpur News: घर के अंदर फंदे पर लटककर किशोर ने की आत्महत्या

घर के अंदर फंदे पर लटककर किशोर ने की आत्महत्या और पढ़ें
01:29 AM, 14-Nov-2026

Budaun News: छात्रवृत्ति फॉर्म जमा करने का आज तक अंतिम मौका

बिल्सी। महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सत्र 2026-27 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति फॉर्म जमा करने का अंतिम अवसर दिया गया है। और पढ़ें
01:29 AM, 14-Nov-2026

Lalitpur News: नहाय-खाय के साथ आस्था के महापर्व की शुरुआत

नहाय-खाय के साथ आस्था के महापर्व की शुरुआत और पढ़ें
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01:28 AM, 14-Nov-2026

बोर्ड परीक्षा : 2200 कक्ष निरीक्षकों की लगेगी ड्यूटी

Board Exams: 2,200 invigilators to be deployed और पढ़ें
01:28 AM, 14-Nov-2026

Budaun News: ट्रैक्टर से जोतकर नष्ट कर दी आलू की फसल, 50 हजार की क्षति

ट्रैक्टर से जोतकर नष्ट कर दी आलू की फसल, 50 हजार की क्षति और पढ़ें
01:28 AM, 14-Nov-2026

Muzaffarnagar News: नहीं सुधर रही हवा की सेहत, वायु प्रदूषण से परेशानी

Air quality is not improving; air pollution remains a problem. और पढ़ें
01:28 AM, 14-Nov-2026

Budaun News: नहाय-खाय के साथ छठ महापर्व शुरू

नहाय-खाय के साथ छठ महापर्व शुरू और पढ़ें
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