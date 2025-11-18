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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 14 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sat, 14 Nov 2026 01:30 AM IST
Updated Sat, 14 Nov 2026 01:30 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
01:29 AM, 14-Nov-2026
Budaun News: मिशन शक्ति टीम ने छात्राओं को सिखाए आत्मरक्षा के गुरबिल्सी। बालिकाओं की सुरक्षा एवं उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से शुक्रवार को कोतवाली स्थित मिशन शक्ति केंद्र की टीम ने जागरूकता अभियान चलाया। और पढ़ें
01:29 AM, 14-Nov-2026
Bhadohi News: सहकारी समिति का डीएम ने किया निरीक्षण, किसानों से संवादDM inspects cooperative society, interacts with farmers और पढ़ें
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01:29 AM, 14-Nov-2026
Mirzapur News: दाढ़ीराम और कठिनई के खिलाड़ियों का रहा दबदबाPlayers from Dadhiram and Kathinai dominated. और पढ़ें
01:29 AM, 14-Nov-2026
Lalitpur News: घर के अंदर फंदे पर लटककर किशोर ने की आत्महत्याघर के अंदर फंदे पर लटककर किशोर ने की आत्महत्या और पढ़ें
01:29 AM, 14-Nov-2026
Budaun News: छात्रवृत्ति फॉर्म जमा करने का आज तक अंतिम मौकाबिल्सी। महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सत्र 2026-27 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति फॉर्म जमा करने का अंतिम अवसर दिया गया है। और पढ़ें
01:29 AM, 14-Nov-2026
Lalitpur News: नहाय-खाय के साथ आस्था के महापर्व की शुरुआतनहाय-खाय के साथ आस्था के महापर्व की शुरुआत और पढ़ें
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01:28 AM, 14-Nov-2026
बोर्ड परीक्षा : 2200 कक्ष निरीक्षकों की लगेगी ड्यूटीBoard Exams: 2,200 invigilators to be deployed और पढ़ें
01:28 AM, 14-Nov-2026
Budaun News: ट्रैक्टर से जोतकर नष्ट कर दी आलू की फसल, 50 हजार की क्षतिट्रैक्टर से जोतकर नष्ट कर दी आलू की फसल, 50 हजार की क्षति और पढ़ें
01:28 AM, 14-Nov-2026
Muzaffarnagar News: नहीं सुधर रही हवा की सेहत, वायु प्रदूषण से परेशानीAir quality is not improving; air pollution remains a problem. और पढ़ें
01:28 AM, 14-Nov-2026