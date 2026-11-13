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बाराबंकी: बीमारी और तंगी से परेशान मां ने तीन बेटियों सहित ट्रेन के आगे लगाई छलांग, चारों की मौके पर मौत

Fri, 13 Nov 2026 10:16 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, बाराबंकी
अमर उजाला नेटवर्क, बाराबंकी Published by: रोहित मिश्र Updated Fri, 13 Nov 2026 10:16 PM IST
सार

यूपी के बाराबंकी जिले में शुक्रवार की शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में चार लोगों की जान चली गई। 

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UP: Woman and her three daughters die after being hit by a train in Barabanki; cause of four deaths still uncl
बाराबंकी में दर्दनाक हादसा। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
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बीमारी और आर्थिक तंगी से परेशान बहराइच की मूल निवासी वर्षीय किरण पाल (40) ने शुक्रवार देर शाम शहर के गांधीनगर मोहल्ले में अपनी बेटियों के साथ ट्रेन से कटकर जान दे दी। पुलिस ने चारों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं।

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सीओ आफताब आलम ने बताया कि बहराइच के बौड़ी निवासी राम तेजपाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं और वर्तमान में लखनऊ में तैनात हैं। वह शहर के गांंधीनगर मोहल्ले में घर बनाकर पत्नी किरन पाल, जुड़वां बेटी अनुष्का (7) और कनिष्का (7), काव्या (5) रिया (12) के साथ रहते थे।
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शुक्रवार देर रात आठ बजे स्थानीय लोगों ने सूचना दी थी कि किरण पाल अपनी तीन बेटियों को लेकर मोहल्ले के पास से गुजरने वाली रेलवे लाइन की ओर गई हैं। काफी देर तक वापस नहीं लाैटी तो पति मोहल्ले के लोगों के साथ रेलवे लाइन की ओर गए। वहां रेलवे ट्रैक पर किरण पाल और उनके तीनों बच्चे मृत मिले।
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पुलिस ने बहराइच में परिवार के अन्य लोगों को सूचना भेजी है। चारों के शव पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिए हैं। सीओ ने बताया कि किरन का कुछ दिन पहले यूट्रेस का ऑपरेशन हुआ था। वह बच्चियों को लेकर चिंतित रहती थी। छह महीने से अवसाद में थी। प्रारंभिक जांच में सियालदह ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या करने की बात सामने आई है। परिवार में पिता के साथ अकेली बेटी के रूप में बची रिया बदहवास है। एसपी रवीना त्यागी ने बताया कि किरन निरंतर बीमारी और शारीरिक कमजोरी के कारण मानसिक रूप से परेशान रहती थीं। पूरे मामले की जांच की जा रही है।

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