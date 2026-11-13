सीएम ने कहा कि केंद्र और प्रदेश के सभी पदाधिकारियों के साथ संगठन के सभी लोग भी दो-तीन बूथ की जिम्मेदारी लें और गहनता से अध्ययन कर मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित हिंदू मतदाताओं के नाम शामिल कराएं। इसके अलावा करीब 50 लाख महिलाएं जो शादी के बाद मायके से ससुराल चली गई हैं, लेकिन उनका नाम दोनों जगह मतदाता सूची में नहीं है, उनके नाम भी जुड़वाएं। वहीं घुसपैठियों के नाम चार-पांच जगह हैं, उनके नाम हटवाने हैं।



उनका इशारा प्रदेश में अवैध रूप से निवास कर रहे बांग्लादेशी नागरिकों की ओर था। प्रधानी की वोटर लिस्ट के नाम विधानसभा की मतदाता सूची में भी शामिल कराने को कहा। उन्होंने अलीगढ़ की कोल सहित उन सीटों का गणित समझाया, जहां जीत का अंतर कम था। हिंदुओं के 1.27 करोड़ वोट कटने पर कहा कि हमें आपत्ति करनी चाहिए थी, मगर विपक्ष बेवजह का शोर मचा रहा है। सरकारी योजनाओं के लाखों लाभार्थियों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि विश्व की तमाम अदृश्य शक्तियां आपको गिराना और मिटाना चाहती हैं। भारत के बढ़ते वैभव को वे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। विपक्षी दल उनके हाथों की कठपुतली बने हैं। जो भारत का विरोधी है, वही भाजपा का विरोधी है। ये भाजपा सरकार को हटाने का षडयंत्र कर रहे हैं।