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यूपी: दिल्ली रैली में हिस्सा नहीं लेने वाले कांग्रेस के कई पदाधिकारी निलंबित; इन जिलाध्यक्षों पर भी गिरी गाज

Fri, 13 Nov 2026 10:33 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Fri, 13 Nov 2026 10:33 PM IST
सार

Congress Delhi rally: रामलीला मैदान में हुई कांग्रेस की रैली में हिस्सा न लेने वाले यूपी युवक कांग्रेस के कई पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। 

 

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UP: Several Congress officials suspended for not attending Delhi rally; these district presidents also face ac
कांग्रेस नेताओं पर गिरी गाज। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
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नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित रैली में हिस्सा नहीं लेने वाले युवक कांग्रेस के 68 पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश के कई पदाधिकारी शामिल हैं। हालांकि इस कार्रवाई के बारे में उत्तर प्रदेश कांग्रेस को सूचना नहीं दी गई है।

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नई दिल्ली में आयोजित रैली में सभी फ्रंटल एवं विभाग के पदाधिकारियोंको हिस्सा लेने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद भी युवक कांग्रेस के पदाधिकारिरयों ने हिस्सा नहीं लिया। निलंबित किए गए पदाधिकारियों की सूची में प्रदेश उपाध्यक्ष जितेश कुमार मिश्रा, विजय लक्ष्मी चौबे और अजीत खैरवार का नाम शामिल हैं। संयुक्त सचिव ललित निषाद और सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर सत्यम पांडे भी निलंबित किया गया है। 
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इसके अलावा12 जिला युवा कांग्रेस अध्यक्षों को निलंबित किया गया है। इसमें यश मिश्रा बंटी (बलिया), सुधीर यादव (बस्ती), माधवेन्द्र मूर्ति ओझा (चंदौली), अंकुर शुक्ला (कौशाम्बी), शर्वेंद्र कुमार खरवार (कुशीनगर), अफसर अहमद (मऊ), अंशु कुमार पांडेय (मिर्जापुर), सौरभ पांडेय (प्रयागराज), श्रवण कुमार (संत कबीर नगर), पंकज चतुर्वेदी (सिद्धार्थनगर), विकास सिंह (वाराणसी) और शुभम शुक्ला (महाराजगंज) शामिल हैं। हालांकि निलंबन के बारे में प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने जानकारी होने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि यह निलंबन की कार्रवाई दिल्ली स्थित कार्यालय से हुई है। ऐसे में उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है।

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