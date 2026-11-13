सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि मतदाता सूची में 25 लाख डुप्लीकेट वोटर हमने ढूंढ लिए हैं। इनकी लिस्ट आयोग को भेजेंगे। आयोग ने डुप्लीकेट वोटर बताने पर ईनाम की घोषणा की है तो हम प्रति डुप्लीकेट वोट 10 रुपये के हिसाब से 2.5 करोड़ रुपये की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा मतदाता सूची में फर्जी और शिफ्ट हुए वोटों को दुबारा जुड़वाने की साजिश कर रही है। भाजपा की तैयारी है कि मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, हिमांचल प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य जगहों के लोगों को लाकर उनके वोट यहां बनवा दें।

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अखिलेश यादव ने प्रदेश सपा मुख्यालय पर प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि अगर मतदाता सूची से 1 करोड़ 27 लाख हिंदू वोट कट गए हैं तो 31 हजार वोट हर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के कम हो गए हैं। विधानसभा चुनाव में हार के डर से भाजपा मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेराफरी की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी पीडीए के लोग पूरी तरह से सावधान रहे, नहीं तो वोट डालने जाएंगे तो बता दिया जाएगा कि वोटरलिस्ट में वोट नहीं है।सपा अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष को चुनाव आयोग से कोई जानकारी नहीं मिलती और मुख्यमंत्री को सब पता चल जाता है। चुनाव आयोग बताए कि एक करोड़ 27 लाख हिंदू वोट कटने की बात सच है या झूठ। मुख्यमंत्री ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है, वह कैसे कह सकते हैं कि हिंदुओं के वोट कट गए। हम तो इसे यूं भी कह सकते हैं कि पीडीए का एक करोड़ वोट कट गया है। उन्होंने कहा कि लगता है कि चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद उन्हें धमकाया है, इसलिए अब दो दिन से वोट कटने का बयान नहीं दे रहे हैं।उन्होंने कहा कि कि भाजपा सरकार में अपराध बहुत बढ़े हैं। जेल में सबसे ज्यादा पीडीए समाज के लोग है। सबसे ज्यादा फर्जी एनकाउंटर पीडीए समाज के लोगों का हुआ है। यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने दस साल में 81 गंभीर टिप्पणियां की है। कोर्ट ने यूपी पुलिस को भंग करने तक की चेतावनी दे दी थी।