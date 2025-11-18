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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 8 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:30 AM IST
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:30 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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01:30 AM, 08-Nov-2026
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01:29 AM, 08-Nov-2026
Basti News: टेडी बियर के कारोबार ने बदली 10 महिलाओं की जिंदगी50 हजार रुपये के कर्ज से शुरू किया काम, अब हर माह कमा रहीं 10 से 12 हजार रुपये और पढ़ें
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01:29 AM, 08-Nov-2026
Bhadohi News: व्यापारियों ने नगर की समस्याओं पर किया मंथनTraders discussed the problems of the city. और पढ़ें
01:29 AM, 08-Nov-2026
Basti News: अमोढ़ा खास के 41 किसानों को मिलेगा 3.43 करोड़ का मुआवजा, 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का रास्ता साफमुआवजे की मांग को लेकर किसानों के विरोध से रुका था निर्माण, अब काम में तेजी आने की उम्मीद और पढ़ें
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Shahjahanpur News: महिला को लगा करंटतिलहर। मोहल्ला बहादुरगंज में शनिवार दोपहर घर पर हीटर से खाना बनाते समय गायत्री कश्यप को करंट लग गया। और पढ़ें
01:29 AM, 08-Nov-2026
Ayodhya News: सीएम ने देखा विदेशी रामलीला का मंचनसीएम ने देखा विदेशी रामलीला का मंचन और पढ़ें
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Jhansi News: मेडिकल कॉलेज में बढ़ीं पीजी 19 सीटें, चर्म रोग विभाग को पहली बार दो सीटें आवंटितझांसी। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के चर्म रोग विभाग में पीजी (परास्नातक) का डिग्री कोर्स शुरू कराने का लंबे समय से चल रहा प्रयास शनिवार को सफल हो गया। नेशनल हेल्थ कमीशन (एनएमसी) ने इस विभाग को दो सीटें मंजूर कर दी हैं। वहीं, और पढ़ें
01:28 AM, 08-Nov-2026
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