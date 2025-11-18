Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 8 November 2026

Live

UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 8 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

Sun, 08 Nov 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:30 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

विज्ञापन
UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 8 November 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

01:30 AM, 08-Nov-2026

Sonebhadra News: धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में उतरे हिंदू संगठन, सौंपा ज्ञापन

धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में उतरे हिंदू संगठन, सौंपा ज्ञापन और पढ़ें
01:29 AM, 08-Nov-2026

Basti News: टेडी बियर के कारोबार ने बदली 10 महिलाओं की जिंदगी

50 हजार रुपये के कर्ज से शुरू किया काम, अब हर माह कमा रहीं 10 से 12 हजार रुपये और पढ़ें
विज्ञापन
01:29 AM, 08-Nov-2026

Bhadohi News: व्यापारियों ने नगर की समस्याओं पर किया मंथन

Traders discussed the problems of the city. और पढ़ें
01:29 AM, 08-Nov-2026

Basti News: अमोढ़ा खास के 41 किसानों को मिलेगा 3.43 करोड़ का मुआवजा, 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का रास्ता साफ

मुआवजे की मांग को लेकर किसानों के विरोध से रुका था निर्माण, अब काम में तेजी आने की उम्मीद और पढ़ें
01:29 AM, 08-Nov-2026

Shahjahanpur News: महिला को लगा करंट

तिलहर। मोहल्ला बहादुरगंज में शनिवार दोपहर घर पर हीटर से खाना बनाते समय गायत्री कश्यप को करंट लग गया। और पढ़ें
01:29 AM, 08-Nov-2026

Ayodhya News: सीएम ने देखा विदेशी रामलीला का मंचन

सीएम ने देखा विदेशी रामलीला का मंचन और पढ़ें
विज्ञापन
विज्ञापन
01:28 AM, 08-Nov-2026

Jhansi News: मेडिकल कॉलेज में बढ़ीं पीजी 19 सीटें, चर्म रोग विभाग को पहली बार दो सीटें आवंटित

झांसी। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के चर्म रोग विभाग में पीजी (परास्नातक) का डिग्री कोर्स शुरू कराने का लंबे समय से चल रहा प्रयास शनिवार को सफल हो गया। नेशनल हेल्थ कमीशन (एनएमसी) ने इस विभाग को दो सीटें मंजूर कर दी हैं। वहीं, और पढ़ें
01:28 AM, 08-Nov-2026

Shravasti News: वियतनाम से आए अनुयायियों ने किए दर्शन-पूजन, गंध कुटी में सजी सभा

वियतनाम से आए अनुयायियों ने किए दर्शन-पूजन, गंध कुटी में सजी सभा और पढ़ें
01:28 AM, 08-Nov-2026

Basti News: दीपावली पर घर लौटे परदेसी, कंफर्म टिकट के बाद भी सीट को तरसे

ट्रेनों में क्षमता से अधिक यात्री, खड़े होकर सफर करने को मजबूर लोग, 11 ट्रेनें एक से नौ घंटे तक विलंबित और पढ़ें
01:28 AM, 08-Nov-2026

Bhadohi News: चारों भाइयों का मिलन देख लोगों ने लगाए जयकारे

Seeing the reunion of the four brothers, people cheered. और पढ़ें
Load More
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed