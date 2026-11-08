Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Truck veers off road and falls into a ditch after driver dozes off; driver injured

Mahoba News: झपकी आने से अनियंत्रित ट्राला खाई में गिरा, चालक घायल

Sun, 08 Nov 2026 06:45 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 06:45 PM IST
विज्ञापन
Truck veers off road and falls into a ditch after driver dozes off; driver injured
खन्ना (महोबा)। खन्ना क्षेत्र में चिचारा मंडी के पास रविवार की सुबह कानपुर-सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चालक को झपकी आने से पाइप लदा ट्राला अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में गिर गया। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।
विज्ञापन


जनपद फिरोजाबाद के चिनारी गांव निवासी जितेंद्र कुमार ट्राला में पाइप लादकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से हरदोई जा रहा था। तभी हाईवे पर चिचारा मंडी के पास अचानक झपकी आने से चालक संतुलन खो बैठा और ट्राला अनियंत्रित होकर खाई में जा घुसा। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल चालक को तत्काल स्वास्थ्य केंद्र खन्ना पहुंचाया, जहां उनका उपचार कराया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed