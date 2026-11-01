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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 1 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 01 Nov 2026 04:00 AM IST
Updated Sun, 01 Nov 2026 04:00 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
03:09 AM, 01-Nov-2026
Bareilly News: सिटी में आजसिटी में आज और पढ़ें
03:09 AM, 01-Nov-2026
Bareilly News: 23 सड़कों की मरम्मत पर खर्च होंगे 16.87 करोड़, 5.90 करोड़ जारीजिले की 23 खस्ताहाल सड़कों (49.04 किमी लंबाई) की मरम्मत के लिए शासन ने 16.87 करोड़ रुपये स्वीकृत कर इसमें से 5.90 करोड़ रुपये जारी किए हैं। और पढ़ें
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03:09 AM, 01-Nov-2026
Bareilly News: 64 केंद्रों पर अब तक शुरू नहीं हुई धान खरीदजिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीद की रफ्तार धीमी है। 140 धान क्रय केंद्रों में से अब तक सिर्फ 76 पर ही खरीद शुरू हुई। और पढ़ें
03:08 AM, 01-Nov-2026
Bareilly News: मेडिकल काॅरपोरेशन को वापस भेजे अधोमानक इंजेक्शनऔषधि निरीक्षक के निर्देश पर जिला अस्पताल और मानसिक अस्पताल से बचे प्रोमेथाजिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन मेडिकल काॅरपोरेशन को लौटा दिए गए हैं। और पढ़ें
03:08 AM, 01-Nov-2026
Bareilly News: बहेड़ी व नवाबगंज चीनी मिलों की कुर्क संपत्तियों की नीलामी 17 कोबोलीदाताओं की संख्या कम होने से बीते दिनों टली बहेड़ी और नवाबगंज चीनी मिलों की कुर्क संपत्तियों की नीलामी अब 17 नवंबर को होगी। और पढ़ें
03:08 AM, 01-Nov-2026
Bareilly News: हत्या के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने में हंगामाप्लाईवुड फैक्टरी कर्मी संतोष कुमार साहू की हत्या के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर मृतक की पत्नी व परिजनों ने शनिवार को थाने पहुंचकर हंगामा किया। और पढ़ें
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03:08 AM, 01-Nov-2026
Bareilly News: चोरी की दो बाइकों के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, तमंचा-चाकू बरामदसुभाषनगर थाना पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की दो बाइकें, एक तमंचा, एक कारतूस और एक चाकू बरामद किया है। और पढ़ें
03:08 AM, 01-Nov-2026
Bareilly News: पत्नी से विवाद के बाद युवक ने खाया जहरीला पदार्थ, मौतक्षेत्र के गांव गुलेली निवासी राहुल (27) की शुक्रवार को जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। और पढ़ें
03:07 AM, 01-Nov-2026
Bareilly News: आरोपियों पर आठ संगीन धाराओं में कार्रवाई, जल्द नहीं मिलेगी जमानतसीबीगंज थाना क्षेत्र के गांव तिलियापुर में पुलिस टीम पर हमला करने के आरोपी लईक, राशिद और भोला के खिलाफ पहले से भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। और पढ़ें
03:07 AM, 01-Nov-2026