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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 7 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 07 Oct 2026 02:00 AM IST
Updated Wed, 07 Oct 2026 02:00 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
02:00 AM, 07-Oct-2026
Barabanki News: ट्रकों की चपेट में आने से दो की मौतट्रकों की चपेट में आने से दो की मौत और पढ़ें
01:59 AM, 07-Oct-2026
Sambhal News: प्रशासन ने चंदौसी चौराहे से हटवाया अतिक्रमणनगर के चंदौसी चौराहे पर मंगलवार को चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण हटवाया गया। एसडीएम विकास चंद्र की मौजूदगी में विनियमित क्षेत्र और पीडब्ल्यूडी के जेई ने यह कार्रवाई की। और पढ़ें
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01:59 AM, 07-Oct-2026
Shahjahanpur News: पूर्वांचल में हुई बारिश के असर से तापमान में आई गिरावटशाहजहांपुर। पूर्वांचल में सोमवार को हुई बारिश और दिन में बादल छाए रहने से तापमान में गिरावट आई है। पूर्वी हवा चल रही है, लेकिन वायुदाब 26 मिलीबार बढ़ा हुआ है। और पढ़ें
01:59 AM, 07-Oct-2026
Shahjahanpur News: मांगों को लेकर आशा वर्कर्स का सीएचसी में प्रदर्शनतिलहर। लंबित मांगों को लेकर मंगलवार दोपहर आशा वर्कर्स ने सीएचसी में प्रदर्शन किया। इस बीच सीएचसी प्रभारी डॉ. ओमेंद्र राठौर को ज्ञापन दिया। और पढ़ें
01:59 AM, 07-Oct-2026
Shahjahanpur News: सिटी में आजसिटी में आज और पढ़ें
01:59 AM, 07-Oct-2026
Shahjahanpur News: संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने काला फीता बांधकर जताया विरोधशाहजहांपुर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के आह्वान पर संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने मंगलवार को दूसरे दिन भी काला फीता बांधकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। और पढ़ें
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01:59 AM, 07-Oct-2026
Shahjahanpur News: नियमित किए जाने की मांग...सीएमएस को सौंपा ज्ञापनशाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटी ट्रेड यूनियन के कर्मचारियों ने नियमित किए जाने की मांग करते हुए मंगलवार को जिलाध्यक्ष मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में सीएमएस डॉ. सरोज कुमार को ज्ञापन दिया। और पढ़ें
01:58 AM, 07-Oct-2026
Shahjahanpur News: नायब तहसीलदार ने पकड़ा अवैध खनन...दो ट्रैक्टर-ट्राॅलियां सीजपुवायां। नायब तहसीलदार अमित कुमार ने मंगलवार को गांव लुकटहा में मिट्टी खनन करते हुए दो ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ लीं। खनन करने वालों ने जो अनुमति पत्र दिखाया, वह गांव मीरपुर का था। और पढ़ें
01:58 AM, 07-Oct-2026
Sambhal News: मजहब की दीवार लांघ मुंशी इंतजार ने जुनावई में रखी थी रामलीला के नींवकरीब पांच दशक पहले मुंशी इंतजार ने जाति-धर्म की दीवार लांघकर जुनावई में रामलीला के बीज बोए थे। उस दौर में न तो आज जैसी सुविधा थी और न ही तकनीक। और पढ़ें
01:58 AM, 07-Oct-2026