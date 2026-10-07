कानपुर: फ्लाईओवर पर फैली बजरी पर फिसली स्कूटी, पिता-पुत्र घायल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Wed, 07 Oct 2026 11:29 PM IST
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महाराजपुर के छतमरा गांव निवासी मुजाहिद बेटे अजमेर के साथ बुधवार को स्कूटी से उन्नाव के बदरका में निमंत्रण देने जा रहे थे। स्कूटी अजमेर चला रहा था। चकेरी के हरजिंदरनगर फ्लाईओवर पर फैली बजरी में अचानक स्कूटी फिसल गई और डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में मुजाहिद और अजमेर घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को कांशीराम अस्पताल पहुंचाया, जहां मुजाहिद की हालत गंभीर देख हैलट रेफर कर दिया गया। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि घायलों की हालत ठीक है।
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