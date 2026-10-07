फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Scooter skids on gravel scattered on flyover; father and son injured

कानपुर: फ्लाईओवर पर फैली बजरी पर फिसली स्कूटी, पिता-पुत्र घायल

Wed, 07 Oct 2026 11:29 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Wed, 07 Oct 2026 11:29 PM IST
विज्ञापन
Kanpur: Scooter skids on gravel scattered on flyover; father and son injured
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
महाराजपुर के छतमरा गांव निवासी मुजाहिद बेटे अजमेर के साथ बुधवार को स्कूटी से उन्नाव के बदरका में निमंत्रण देने जा रहे थे। स्कूटी अजमेर चला रहा था। चकेरी के हरजिंदरनगर फ्लाईओवर पर फैली बजरी में अचानक स्कूटी फिसल गई और डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में मुजाहिद और अजमेर घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को कांशीराम अस्पताल पहुंचाया, जहां मुजाहिद की हालत गंभीर देख हैलट रेफर कर दिया गया। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि घायलों की हालत ठीक है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed