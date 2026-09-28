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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 28 September 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 28 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार

Mon, 28 Sep 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:30 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 28 September 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

01:30 AM, 28-Sep-2026

Unnao News: डॉक्टर छुट्टी पर, फार्मासिस्ट ने किया इलाज

पुरवा। पासाखेड़ा पीएचसी में डॉक्टर के अवकाश पर रहने से रविवार को फार्मासिस्ट ने मरीजों को देखा। और पढ़ें
01:29 AM, 28-Sep-2026

Rampur News: 1.80 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास

विकासखंड मिलक में रविवार को सेवा संकल्प समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख ने करीब 1.80 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। और पढ़ें
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01:29 AM, 28-Sep-2026

Ayodhya News: सरयू में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन मिले

सरयू में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन मिले और पढ़ें
01:29 AM, 28-Sep-2026

Kushinagar News: छितौनी-तमकुहीरेल लाइन के पास रिसाव होने से दहशत में लोग, बचाव कार्य शुरू

छितौनी पुलिस चौकी से करीब दो सौ मीटर आगे छितौनी-तमकुहीरेल लाइन के पास से रविवार की शाम करीब सात बजे पानी का रिसाव शुरू हो गया। और पढ़ें
01:29 AM, 28-Sep-2026

Raebareli News: डंपर की टक्कर से किशोर की मौत

डंपर की टक्कर से किशोर की मौत और पढ़ें
01:28 AM, 28-Sep-2026

Kanpur News: बारिश की भेंट चढ़ा नरवल का ऐतिहासिक मेला

बारिश की भेंट चढ़ा नरवल का ऐतिहासिक मेला और पढ़ें
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01:28 AM, 28-Sep-2026

Ghazipur News: चक्रवात से क्षतिग्रस्त 450 में से महज 92 खंभे ही दुरुस्त, शहर में हर 10 मिनट पर ट्रिपिंग, 50 गांवों में बिजली नहीं

Only 92 out of 450 poles are in working order; power trips every 10 minutes in the city, and 50 villages are without electricity. और पढ़ें
01:28 AM, 28-Sep-2026

Budaun News: हाईवे पर पानी भरे गड्ढे में फंसी एंबुलेंस, ट्रैक्टर से निकाला बाहर

हाईवे पर पानी भरे गड्ढे में फंसी एंबुलेंस, ट्रैक्टर से निकाला बाहर और पढ़ें
01:28 AM, 28-Sep-2026

Saharanpur News: बारिश से कच्चे मकान की छत गिरी, मलबे में दबा सामान

Roof of mud house collapses due to rain; belongings buried under debris. और पढ़ें
01:28 AM, 28-Sep-2026

Kanpur News: जीव विज्ञान के प्रश्नों ने उलझाया, गणित ने छुड़ाए पसीने

शहर में रविवार को 15 केंद्रों पर वन रक्षक एवं वन्यजीव रक्षक मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें पंजीकृत 6588 अभ्यर्थियों में से केवल 3159 ही शामिल हुए। और पढ़ें
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