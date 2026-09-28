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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 28 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:30 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:30 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
01:30 AM, 28-Sep-2026
Unnao News: डॉक्टर छुट्टी पर, फार्मासिस्ट ने किया इलाजपुरवा। पासाखेड़ा पीएचसी में डॉक्टर के अवकाश पर रहने से रविवार को फार्मासिस्ट ने मरीजों को देखा। और पढ़ें
01:29 AM, 28-Sep-2026
Rampur News: 1.80 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यासविकासखंड मिलक में रविवार को सेवा संकल्प समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख ने करीब 1.80 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। और पढ़ें
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01:29 AM, 28-Sep-2026
Ayodhya News: सरयू में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन मिलेसरयू में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन मिले और पढ़ें
01:29 AM, 28-Sep-2026
Kushinagar News: छितौनी-तमकुहीरेल लाइन के पास रिसाव होने से दहशत में लोग, बचाव कार्य शुरूछितौनी पुलिस चौकी से करीब दो सौ मीटर आगे छितौनी-तमकुहीरेल लाइन के पास से रविवार की शाम करीब सात बजे पानी का रिसाव शुरू हो गया। और पढ़ें
01:29 AM, 28-Sep-2026
Raebareli News: डंपर की टक्कर से किशोर की मौतडंपर की टक्कर से किशोर की मौत और पढ़ें
01:28 AM, 28-Sep-2026
Kanpur News: बारिश की भेंट चढ़ा नरवल का ऐतिहासिक मेलाबारिश की भेंट चढ़ा नरवल का ऐतिहासिक मेला और पढ़ें
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01:28 AM, 28-Sep-2026
Ghazipur News: चक्रवात से क्षतिग्रस्त 450 में से महज 92 खंभे ही दुरुस्त, शहर में हर 10 मिनट पर ट्रिपिंग, 50 गांवों में बिजली नहींOnly 92 out of 450 poles are in working order; power trips every 10 minutes in the city, and 50 villages are without electricity. और पढ़ें
01:28 AM, 28-Sep-2026
Budaun News: हाईवे पर पानी भरे गड्ढे में फंसी एंबुलेंस, ट्रैक्टर से निकाला बाहरहाईवे पर पानी भरे गड्ढे में फंसी एंबुलेंस, ट्रैक्टर से निकाला बाहर और पढ़ें
01:28 AM, 28-Sep-2026
Saharanpur News: बारिश से कच्चे मकान की छत गिरी, मलबे में दबा सामानRoof of mud house collapses due to rain; belongings buried under debris. और पढ़ें
01:28 AM, 28-Sep-2026