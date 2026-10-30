Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 30 अक्टूबर को आपके शहर में क्या हुआ

11:21 AM, 30-Oct-2026 दो करोड़ की चोरी का खुलासा: मेरठ में नौकरानी-कुक ने की वारदात, बुर्का पहनाकर भेजा दिल्ली मेरठ की डिफेंस कॉलोनी में स्पोर्ट्स कारोबारी के घर हुई दो करोड़ की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। नौकरानी और कुक समेत चार आरोपी गिरफ्तार, जेवर और 3.56 लाख रुपये बरामद। और पढ़ें

10:54 AM, 30-Oct-2026 PET परीक्षा आज: मेरठ में 48 तो सहारनपुर में 34 केंद्रों पर इंतजाम, तलाशी के बाद मिला प्रवेश वेस्ट यूपी के मेरठ और सहारनपुर में PET-2026 परीक्षा के लिए कुल 82 केंद्र बनाए गए हैं। सहारनपुर में परीक्षा शुरू हो गई, जबकि मेरठ में 30 अक्तूबर को शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। और पढ़ें

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10:48 AM, 30-Oct-2026 बागपत में दो हादसे: सांड और अज्ञात वाहन की टक्कर से दो युवकों की मौत, बहन गंभीर घायल बागपत के बड़ौत में बृहस्पतिवार रात दो अलग-अलग सड़क हादसों में आरिफ और अंशुल की मौत हो गई। एक हादसे में आरिफ की बहन वसीमा गंभीर रूप से घायल हो गई। और पढ़ें

10:40 AM, 30-Oct-2026 वेस्ट यूपी में मौसम: बारिश के बाद मेरठ-एनसीआर की हवा हुई साफ, तापमान 25 डिग्री से नीचे; किसानों की बढ़ी चिंता अर्नब तूफान के असर से मेरठ और एनसीआर में बारिश व तेज हवाओं से तापमान 25 डिग्री से नीचे पहुंचा। मेरठ का AQI 53 दर्ज हुआ, जबकि धान, गन्ना और अन्य फसलों पर नुकसान की आशंका है। और पढ़ें

10:23 AM, 30-Oct-2026 जीवांजलि आज: मेरठ में सजेगी भक्ति की शाम, देवी चित्रलेखा के भजन और प्रवचनों से मिलेगा आध्यात्मिक संदेश अमर उजाला की ओर से मेरठ के CCSU सभागार में आज जीवांजलि आध्यात्मिक सत्र आयोजित होगा। कथावाचक देवी चित्रलेखा भजन और प्रवचनों के जरिए प्रेम, भक्ति और सकारात्मक सोच का संदेश देंगी। और पढ़ें

02:25 AM, 30-Oct-2026 Bijnor News: अलमारी से चार लाख गुम, प्राथमिकी दर्ज कस्बा चांदपुर में एक पैथोलॉजी लैब की अलमारी से चार लाख रुपये गुम हो गए। पैथोलॉजी लैब स्वामी ने थाने पहुंचकर लैब की रात्रि में रखवाली करने वाले युवक पर शक करते हुए तहरीर दी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली। कस्बा चांदपुर में एक पैथोलॉजी लैब की अलमारी से चार लाख रुपये गुम हो गए। पैथोलॉजी लैब स्वामी ने थाने पहुंचकर लैब की रात्रि में रखवाली करने वाले युवक पर शक करते हुए तहरीर दी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली। और पढ़ें

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02:22 AM, 30-Oct-2026 Bijnor News: दो दिन तक दो गांव में चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार पुलिस ने गांव भगतावाला और गांव मोहिउद्दीनपुर में लगातार हुई चोरी की वारदात में शामिल छठे आरोपी को दबोच लिया है। पकड़े गए आरोपी के पास से करीब दस लाख के आभूषण बरामद किए गए हैं। पुलिस ने गांव भगतावाला और गांव मोहिउद्दीनपुर में लगातार हुई चोरी की वारदात में शामिल छठे आरोपी को दबोच लिया है। पकड़े गए आरोपी के पास से करीब दस लाख के आभूषण बरामद किए गए हैं। और पढ़ें