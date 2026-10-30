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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 30 अक्टूबर को आपके शहर में क्या हुआ

Fri, 30 Oct 2026 12:30 PM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 30 Oct 2026 12:30 PM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 30-10-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

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Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

11:21 AM, 30-Oct-2026

दो करोड़ की चोरी का खुलासा: मेरठ में नौकरानी-कुक ने की वारदात, बुर्का पहनाकर भेजा दिल्ली

Meerut Jewellery Theft Case Solved: Maid and Cook Among Four Arrested, Valuables Worth ₹2 Crore Recovered

मेरठ की डिफेंस कॉलोनी में स्पोर्ट्स कारोबारी के घर हुई दो करोड़ की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। नौकरानी और कुक समेत चार आरोपी गिरफ्तार, जेवर और 3.56 लाख रुपये बरामद।

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10:54 AM, 30-Oct-2026

PET परीक्षा आज: मेरठ में 48 तो सहारनपुर में 34 केंद्रों पर इंतजाम, तलाशी के बाद मिला प्रवेश

UPSSSC PET 2026 Exam: 82 Centres in Meerut and Saharanpur, Candidates Checked Before Entry

वेस्ट यूपी के मेरठ और सहारनपुर में PET-2026 परीक्षा के लिए कुल 82 केंद्र बनाए गए हैं। सहारनपुर में परीक्षा शुरू हो गई, जबकि मेरठ में 30 अक्तूबर को शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है।

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10:48 AM, 30-Oct-2026

बागपत में दो हादसे: सांड और अज्ञात वाहन की टक्कर से दो युवकों की मौत, बहन गंभीर घायल

Baghpat Road Accidents: Two Young Men Killed in Separate Crashes, Woman Seriously Injured

बागपत के बड़ौत में बृहस्पतिवार रात दो अलग-अलग सड़क हादसों में आरिफ और अंशुल की मौत हो गई। एक हादसे में आरिफ की बहन वसीमा गंभीर रूप से घायल हो गई।

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10:40 AM, 30-Oct-2026

वेस्ट यूपी में मौसम: बारिश के बाद मेरठ-एनसीआर की हवा हुई साफ, तापमान 25 डिग्री से नीचे; किसानों की बढ़ी चिंता

Arnab Cyclone Impact: Rain Improves Air Quality in Meerut-NCR, Crop Damage Concerns Rise

अर्नब तूफान के असर से मेरठ और एनसीआर में बारिश व तेज हवाओं से तापमान 25 डिग्री से नीचे पहुंचा। मेरठ का AQI 53 दर्ज हुआ, जबकि धान, गन्ना और अन्य फसलों पर नुकसान की आशंका है।

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10:23 AM, 30-Oct-2026

जीवांजलि आज: मेरठ में सजेगी भक्ति की शाम, देवी चित्रलेखा के भजन और प्रवचनों से मिलेगा आध्यात्मिक संदेश

Jeevanjali in Meerut Today: Devi Chitralekha to Share Spiritual Messages at CCSU

अमर उजाला की ओर से मेरठ के CCSU सभागार में आज जीवांजलि आध्यात्मिक सत्र आयोजित होगा। कथावाचक देवी चित्रलेखा भजन और प्रवचनों के जरिए प्रेम, भक्ति और सकारात्मक सोच का संदेश देंगी।

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02:25 AM, 30-Oct-2026

Bijnor News: अलमारी से चार लाख गुम, प्राथमिकी दर्ज

कस्बा चांदपुर में एक पैथोलॉजी लैब की अलमारी से चार लाख रुपये गुम हो गए। पैथोलॉजी लैब स्वामी ने थाने पहुंचकर लैब की रात्रि में रखवाली करने वाले युवक पर शक करते हुए तहरीर दी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली। और पढ़ें
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02:23 AM, 30-Oct-2026

Bijnor News: मां-बेटी से मारपीट, बेटे को दी जान से मारने की धमकी

गांव मानकपुर में मां-बेटी के साथ मारपीट और बेटे को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। और पढ़ें
02:22 AM, 30-Oct-2026

Bijnor News: दो दिन तक दो गांव में चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने गांव भगतावाला और गांव मोहिउद्दीनपुर में लगातार हुई चोरी की वारदात में शामिल छठे आरोपी को दबोच लिया है। पकड़े गए आरोपी के पास से करीब दस लाख के आभूषण बरामद किए गए हैं। और पढ़ें
02:21 AM, 30-Oct-2026

Bijnor News: रेलवे क्रॉसिंग बंद होने की आशंका से किसान परेशान, वैकल्पिक रास्ते की मांग

शुगर मिल के सामने रेलवे क्रॉसिंग की समस्या को लेकर किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। और पढ़ें
02:19 AM, 30-Oct-2026

Bijnor News: महाराजा अग्रसेन जयंती पर आज निकलेगी भव्य शोभायात्रा

महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में अग्रवाल सभा की ओर से शुक्रवार को नगर में भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। शोभायात्रा को लेकर अग्रवाल समाज के लोगों में उत्साह है। और पढ़ें
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