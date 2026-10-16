बिजनौर: रोडवेज चालक समेत तीन सरकारी कर्मचारियों को छह युवकों ने डंडों से पीटा, गालियां दीं; वीडियो वायरल
अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौर Published by: Mohd Mustakim Updated Fri, 16 Oct 2026 10:37 PM IST
सार
रोडवेज की टीम नजीबाबाद से नूरपुर जा रही बस को रुकवाकर चेकिंग कर रही थी। तभी बाइक पर आए हमलावरों ने रोडवेज बस चालक को पीटना शुरू कर दी। बीचबचाव कराने पर भी टीम को भी पीटा।
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विस्तार
नहटौर-नूरपुर रोड पर खंडखाल के पास शुक्रवार शाम तीन बाइकों पर सवार करीब छह युवकों ने रोडवेज चालक समेत तीन कर्मचारियों को डंडों से पीटकर घायल कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कराने में जुटी है।
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रोडवेज के एटीआई वरुण कुमार ने तहरीर में बताया कि वह शुक्रवार शाम करीब पांच बजे खंडखाल के पास बसों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान नजीबाबाद से नूरपुर जा रही रोडवेज बस को रुकवाकर चेकिंग करने लगे। तभी तीन बाइकों पर सवार छह युवक वहां पहुंचे और रोडवेज चालक लोकेंद्र सिंह को पीटने लगे।
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एटीआई वरुण कुमार, उनके चालक संदीप कुमार और बस की परिचालक प्रिया सक्सेना ने चालक को बचाने का प्रयास किया तो युवकों ने उन्हें भी डंडों से पीटा। घायल वरुण कुमार, संदीप कुमार और लोकेंद्र सिंह को सीएचसी में भर्ती कराया गया। सीओ अंजनी कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर वायरल वीडियो के आधार पर युवकों की पहचान कराई जा रही है।
ये बोले अधिकारी
रोडवेज बस चालक को कुछ युवकों ने पीटा। बीच बचाव करने आए चेकिंग एस्कॉर्ट और उनके ड्राइवर के साथ भी मारपीट की। रोडवेज बस की महिला परिचालक के साथ भी बाहरी युवकों ने अभद्रता की है। इस संबंध में थाना नहटौर में तहरीर दी गई है।
-अशोक कुमार, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, बिजनौर
रोडवेज बस चालक को कुछ युवकों ने पीटा। बीच बचाव करने आए चेकिंग एस्कॉर्ट और उनके ड्राइवर के साथ भी मारपीट की। रोडवेज बस की महिला परिचालक के साथ भी बाहरी युवकों ने अभद्रता की है। इस संबंध में थाना नहटौर में तहरीर दी गई है।
-अशोक कुमार, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, बिजनौर