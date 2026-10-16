बिजनौर: रोडवेज चालक समेत तीन सरकारी कर्मचारियों को छह युवकों ने डंडों से पीटा, गालियां दीं; वीडियो वायरल

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नहटौर-नूरपुर रोड पर खंडखाल के पास शुक्रवार शाम तीन बाइकों पर सवार करीब छह युवकों ने रोडवेज चालक समेत तीन कर्मचारियों को डंडों से पीटकर घायल कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कराने में जुटी है।

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रोडवेज के एटीआई वरुण कुमार ने तहरीर में बताया कि वह शुक्रवार शाम करीब पांच बजे खंडखाल के पास बसों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान नजीबाबाद से नूरपुर जा रही रोडवेज बस को रुकवाकर चेकिंग करने लगे। तभी तीन बाइकों पर सवार छह युवक वहां पहुंचे और रोडवेज चालक लोकेंद्र सिंह को पीटने लगे।



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एटीआई वरुण कुमार, उनके चालक संदीप कुमार और बस की परिचालक प्रिया सक्सेना ने चालक को बचाने का प्रयास किया तो युवकों ने उन्हें भी डंडों से पीटा। घायल वरुण कुमार, संदीप कुमार और लोकेंद्र सिंह को सीएचसी में भर्ती कराया गया। सीओ अंजनी कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर वायरल वीडियो के आधार पर युवकों की पहचान कराई जा रही है।



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