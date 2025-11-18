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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 7 अक्टूबर को आपके शहर में क्या हुआ

Wed, 07 Oct 2026 02:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 07 Oct 2026 02:00 AM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 07-10-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

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Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

01:53 AM, 07-Oct-2026

Bijnor News: चकबंदी लेखपाल ने मालगाड़ी के आगे लेटकर दी जान

Consolidation accountant committed suicide by lying in front of a goods train. और पढ़ें
01:53 AM, 07-Oct-2026

Bijnor News: प्रबल की हत्या के सात दोषियों को हाईकोर्ट से मिली जमानत

Seven convicts in Prabal's murder case get bail from High Court और पढ़ें
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01:52 AM, 07-Oct-2026

Baghpat News: इंदौर में मिली किशोरियों के परिजनों को मिली धमकी

crime news और पढ़ें
01:52 AM, 07-Oct-2026

Bijnor News: गन्ना पैदावार में बिजनौर का डंका, किसानों ने लहराया प्रदेश में परचम

Bijnor dominates sugarcane production, farmers hoist the flag in the state और पढ़ें
01:51 AM, 07-Oct-2026

Baghpat News: चोरी की बाइकों के साथ मुठभेड़ में दो चोर गिरफ्तार

crime news और पढ़ें
01:51 AM, 07-Oct-2026

Bijnor News: उर्वरक बिक्री केंद्र में चोरी में पिता-पुत्री गिरफ्तार

Father and daughter arrested for theft at fertilizer sales center
Father and daughter arrested for theft at fertilizer sales center और पढ़ें
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01:50 AM, 07-Oct-2026

Baghpat News: बंदरों के हमले से छत से गिरा बच्चा, हालत गंभीर

monkey news और पढ़ें
01:49 AM, 07-Oct-2026

Bijnor News: प्रेमी संग गई किशोरी 14 दिन बाद थाने में लौटी

The teenager who went with her lover returned to the police station after 14 days और पढ़ें
01:49 AM, 07-Oct-2026

Baghpat News: महिला का शव फंदे पर लटका मिला, हाथ पर लिखा मिला प्रेमी का नाम

crime news और पढ़ें
01:48 AM, 07-Oct-2026

Bijnor News: तमंचा दिखाकर लूट करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

Three accused arrested for robbing at gunpoint और पढ़ें
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