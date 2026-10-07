Muzaffarnagar News: 2.25 लाख धोखाधड़ी पर जीशान के घर से सामान कुर्क

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जानसठ। जानसठ क्षेत्र के गांव काटका में पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर जीशान के मकान से सवा दो लाख रुपये का सामान कुर्क किया गया। यह कार्रवाई दो लाख 25 हजार रुपये की धोखाधड़ी से संबंधित मामले में की गई। पुलिस के अनुसार, गांव काटका के गुलफाम ने कारोबार के लिए जीशान को 2 लाख 25 हजार रुपये दिए थे। यह मामला वर्ष 2025 से अदालत में चल रहा था। बाद में रुपये लौटाने के दौरान चेक बाउंस हो गया। यह मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने इसे धोखाधड़ी का मामला मानते हुए कुर्की के आदेश जारी किए थे। कोर्ट के कुर्की वारंट के अनुपालन में पुलिस टीम गांव पहुंची। टीम ने नियमानुसार घर में मौजूद विभिन्न घरेलू सामान कुर्क किए। सीओ ऋषिका सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर की गई है। संवाद