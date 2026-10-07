Meerut News: दो बाइक टकराने से युवक की मौत, तीन घायल

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संवाद न्यूज एजेंसीसरूरपुर। मेरठ-बड़ौत रोड पर हर्रा मोड़ के पास दो बाइक आपस में टकराने से सवार खिवाई निवासी युवक हामिद पुत्र ओसाफ, खुशी मोहम्मद पुत्र ताहिर, आशु निवासी खिवाई व दूसरी बाइक पर सवार उवैश पुत्र जहीर निवासी गांव खेड़ी कलां घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया। जहां से सभी की हालत गंभीर देखते हुए मेरठ जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया है। रास्ते में खुशी मोहम्मद (32) की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था।जानकारी के अनुसार, बुधवार की शाम को उवेश बड़ौत से अपने गांव खेड़ी कलां जा रहा था। जबकि दूसरी बाइक पर सवार तीनों युवक हामिद, खुशी मोहम्मद और आशु हर्रा से खिवाई जा रहे थे। जैसे वह हर्रा मोड़ के पास पहुंचे तो दोनों बाइक की आपस में टक्कर हो गई। बाइक टकराने से चारों युवक रोड पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।राहगीरों की सूचना पर पहुंची सरूरपुर थाना पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए सरूरपुर सीएचसी में भर्ती कराया। जहां से सभी की हालत गंभीर देखते हुए मेरठ जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। वहां पर रास्ते में खुशी मोहम्मद की मौत हो गई।सीओ सरधना आशतोष कुमार का कहना है किसी भी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं दी गई है। फिलहाल घायलों का उपचार कराया जा रहा है। तहरीर आने के बाद जांच कर कार्रवाई की जाएगी। एक युवक के शव को मोर्चरी भेज दिया है। परिजनों को भी हादसे की सूचना दे दी गई है।