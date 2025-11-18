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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 21 अगस्त को आपके शहर में क्या हुआ
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 21 Aug 2026 01:00 AM IST
Updated Fri, 21 Aug 2026 01:00 AM IST
खास बातें
उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 21-08-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।
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लाइव अपडेट
01:00 AM, 21-Aug-2026
Shamli News: नग्न फोटो वायरल करने की धमकी से परेशान होकर परीक्षित ने की थी आत्महत्यागांव किवाना निवासी निजी फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट परीक्षित ने नग्न फोटो वायरल करने की धमकी मिलने के बाद आत्महत्या की थी। और पढ़ें
12:58 AM, 21-Aug-2026
Shamli News: कक्षा 12 में पास कराने के नाम पर चार हजार रुपये ठगेकक्षा 12 में अंग्रेजी के बैक पेपर में पास कराने के नाम पर ठग ने शिक्षक बनकर छात्र से चार हजार रुपये ऑनलाइन ठग लिए। और पढ़ें
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12:58 AM, 21-Aug-2026
Shamli News: ट्रक में लगी आग, चालक की जलकर मौत
12:58 AM, 21-Aug-2026
Bijnor News: लेखपाल के साथ मारपीट में ग्राम प्रधान समेत चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्जFIR registered against four people, including the village head, for assaulting a *Lekhpal*. और पढ़ें
12:57 AM, 21-Aug-2026
Bijnor News: अपर आयुक्त प्रथम ने तहसीलदार की कार्यप्रणाली की शुरू की जांचThe Additional Commissioner (First) commenced the inquiry, which lasted from 12:00 PM to 10:30 PM. और पढ़ें
12:57 AM, 21-Aug-2026
Triple Murder: मां ने लड़ी इंसाफ की जंग, दो बहनों ने दिया हत्यारे भाई का साथ तो तोड़ा नाता; ये है पूरी कहानी
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12:57 AM, 21-Aug-2026
Shamli News: पिकअप पलटा, आठ श्रद्धालु घायल
12:56 AM, 21-Aug-2026
Meerut: 'एसएसपी ने हमें अपने कार्यालय में पीटा, यातनाएं दीं', किसान नेताओं ने लगाया आरोप; ये बताई वजह
12:55 AM, 21-Aug-2026
Shamli News: सहकारी गन्ना विकास समिति शामली पर एक लाख रुपये जुर्मानान्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली ने किसान के गन्ने के भुगतान में लापरवाही और वित्तीय अनियमितता के मामले में सहकारी गन्ना विकास समिति शामली पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। और पढ़ें
12:51 AM, 21-Aug-2026