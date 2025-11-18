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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 21 अगस्त को आपके शहर में क्या हुआ

Fri, 21 Aug 2026 01:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 21 Aug 2026 01:00 AM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 21-08-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

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Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

01:00 AM, 21-Aug-2026

Shamli News: नग्न फोटो वायरल करने की धमकी से परेशान होकर परीक्षित ने की थी आत्महत्या

गांव किवाना निवासी निजी फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट परीक्षित ने नग्न फोटो वायरल करने की धमकी मिलने के बाद आत्महत्या की थी। और पढ़ें
12:58 AM, 21-Aug-2026

Shamli News: कक्षा 12 में पास कराने के नाम पर चार हजार रुपये ठगे

कक्षा 12 में अंग्रेजी के बैक पेपर में पास कराने के नाम पर ठग ने शिक्षक बनकर छात्र से चार हजार रुपये ऑनलाइन ठग लिए। और पढ़ें
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12:58 AM, 21-Aug-2026

Shamli News: ट्रक में लगी आग, चालक की जलकर मौत

Truck catches fire, driver burns to death
मेरठ-करनाल हाईवे पर बिडौली में गुरुद्वारे के सामने बुधवार देर रात चावल से लदा ट्रक डिवाइडर से टकराने के बाद दूसरी लेन में पलट गया और उसमें आग लग गई। और पढ़ें
12:58 AM, 21-Aug-2026

Bijnor News: लेखपाल के साथ मारपीट में ग्राम प्रधान समेत चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

FIR registered against four people, including the village head, for assaulting a *Lekhpal*. और पढ़ें
12:57 AM, 21-Aug-2026

Bijnor News: अपर आयुक्त प्रथम ने तहसीलदार की कार्यप्रणाली की शुरू की जांच

The Additional Commissioner (First) commenced the inquiry, which lasted from 12:00 PM to 10:30 PM. और पढ़ें
12:57 AM, 21-Aug-2026

Triple Murder: मां ने लड़ी इंसाफ की जंग, दो बहनों ने दिया हत्यारे भाई का साथ तो तोड़ा नाता; ये है पूरी कहानी

Triple Murder: Mother fought for justice and severed ties with her two daughters who sided with murderour
Baghpat News: बड़ौत की पट्टी चौधरान में 14 अगस्त 2022 की रात नशेड़ी अमरपाल ने अपने पिता ब्रजपाल और दो बहनों अनुराधा व ज्योति की हत्या कर दी थी। कोर्ट ने बृहस्पतिवार को उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। चार बहनों के इकलौते बेटे अमरपाल को सजा दिलाने के लिए मां शशिबाला ने ही केस लड़ा।  और पढ़ें
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12:57 AM, 21-Aug-2026

Shamli News: पिकअप पलटा, आठ श्रद्धालु घायल

Pickup overturned, eight devotees injured
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर गोगवान जलालपुर के पास बृहस्पतिवार को श्रद्धालुओं से भरा पिकअप का टायर फटने से वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। और पढ़ें
12:56 AM, 21-Aug-2026

Meerut: 'एसएसपी ने हमें अपने कार्यालय में पीटा, यातनाएं दीं', किसान नेताओं ने लगाया आरोप; ये बताई वजह

Meerut: 'SSP beat and tortured us in his office,' allege farmer leaders; here is the reason cited.
दलित छात्रा की हत्या के मामले में समाज के लोगों ने कलक्ट्रेट गेट पर हंगामा-प्रदर्शन किया था। एसएसपी रहे अविनाश पांडेय ने प्रदर्शनकारियों को थप्पड़ मारे थे। उस मामले में किसान नेता दिग्विजय भाटी को भी नामजद किया गया था। दिग्विजय भाटी एसएसपी कार्यालय पहुंचे थे। वहीं एक अधिवक्ता रवि गौतम ने अविनाश पांडेय के खिलाफ धरना शुरू कर दिया है।  और पढ़ें
12:55 AM, 21-Aug-2026

Shamli News: सहकारी गन्ना विकास समिति शामली पर एक लाख रुपये जुर्माना

न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली ने किसान के गन्ने के भुगतान में लापरवाही और वित्तीय अनियमितता के मामले में सहकारी गन्ना विकास समिति शामली पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। और पढ़ें
12:51 AM, 21-Aug-2026

Shamli News: ऑनलाइन मंगाया था फोन, निकली मिट्टी और पत्थर

ऑनलाइन मोबाइल, स्मार्ट वॉच आदि मंगाने पर पार्सल में मिट्टी, कंकर, साबुन या ईंट के टुकड़े निकल रहे हैं। और पढ़ें
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