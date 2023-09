{"_id":"64fa69328ade852e28033145","slug":"ghosi-vidhan-sabha-by-election-results-live-vote-counting-bjp-sp-sudhakar-singh-vs-dara-singh-chauhan-news-2023-09-08","type":"live","status":"publish","title_hn":"LIVE Ghosi By Poll Results Live : किसकी होगी जीत और किसकी हार, आज आएगा घोसी का जनादेश, खुलेगा वोटों का पिटारा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Published by: शाहरुख खान Updated Fri, 08 Sep 2023 07:26 AM IST

07:26 AM, 08-Sep-2023 पहले पोस्टल बैलेट की होगी गिनती घोसी उपचुनाव की मतगणना में सुबह आठ बजे से सबसे पहले पोस्टल बैलेट मतपत्रों की गिनती राजपत्रित अधिकारियों द्वारा की जाएगी। मतगणना पूरी तरह पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी। मतगणना की वीडियोग्राफी होगी। मतगणना के लिए 14 टेबल लगी है। पोस्टल बैलेट की गिनती सभी टेबल से होगी। टेबल पर प्रत्येक उम्मीदवार का एक एक गणना अभिकर्ता मौजूद रहेगा। प्रत्येक पंडाल में वीडियोग्राफर मौजूद रहकर गणना प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। इस दौरान लगे सीसीटीवी कैमरे 360 डिग्री पर कवर करेंगे। साथ ही पूरा गणना पंडाल सीसीटीवी की जद में रहेगा। मतगणना पूरी तरह निष्पक्षता और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए प्रेक्षक मतगणना स्थल पर मौजूद रहेंगे। घोसी उपचुनाव की मतगणना में सुबह आठ बजे से सबसे पहले पोस्टल बैलेट मतपत्रों की गिनती राजपत्रित अधिकारियों द्वारा की जाएगी। मतगणना पूरी तरह पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी। मतगणना की वीडियोग्राफी होगी। मतगणना के लिए 14 टेबल लगी है। पोस्टल बैलेट की गिनती सभी टेबल से होगी। टेबल पर प्रत्येक उम्मीदवार का एक एक गणना अभिकर्ता मौजूद रहेगा। प्रत्येक पंडाल में वीडियोग्राफर मौजूद रहकर गणना प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। इस दौरान लगे सीसीटीवी कैमरे 360 डिग्री पर कवर करेंगे। साथ ही पूरा गणना पंडाल सीसीटीवी की जद में रहेगा। मतगणना पूरी तरह निष्पक्षता और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए प्रेक्षक मतगणना स्थल पर मौजूद रहेंगे। 06:57 AM, 08-Sep-2023 एएसपी संभालेंगे सुरक्षा व्यवस्था, त्रिस्तरीय होगी सुरक्षा मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था त्रिस्तरीय होगी। इसकी मॉनीटरिंग एसपी जहां खुद करेंगे तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था एएसपी के कंधे पर होगी। तीन सीओ, 17 निरीक्षक, 78 उपनिरीक्षक, 600 आरक्षी, दो कंपनी पीएसी, दो कंपनी पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात रहेगी। मतगणना स्थल में जाने से पहले सघन जांच (मैटल डिटेक्टर) से गुजरना होगा। 06:26 AM, 08-Sep-2023 19 मतगणना टीमें करेगी वोटों की गिनती मतगणना कार्य कुल 14 टेबलों पर होगा जिसके लिए 19 मतगणना टीमों का चयन किया गया है। इनमें से एक-एक मतगणना टीम आरओ एवं एआरओ हेतु तथा तीन मतगणना टीमें रिजर्व के रूप में रहेंगी जबकि प्रत्येक मतगणना टीम में एक माइक्रो आब्जर्वर, एक पर्यवेक्षक, एक मतगणना सहायक तथा एक चतुर्थ श्रेणी का कार्मिक होगा। इस प्रकार एक मतगणना टीम में कुल चार कार्मिक रहेंगे। विज्ञापन 05:53 AM, 08-Sep-2023 239 मतदान केंद्रों के 455 बूथों पर हुआ था मतदान बीते पांच सितंबर की सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक 239 मतदान केंद्रों के 455 बूथों पर मतदान हुआ था। 50.23 फीसदी मतदान हुआ था। जो कि बीते 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में 56.87 से छह फीसदी से अधिक कम था। इसी सीट पर एक वर्ष पहले आम विधानसभा चुनाव को लेकर जितना उत्साह नहीं था, उतना ही उत्साह मतदाताओं में उप चुनाव को लेकर भी था। पिछले वर्ष सभी प्रमुख दलों ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। वहीं इस बार यह चुनाव आईएनडीआईए (इंडिया) और एनडीए बनाम बनकर रह गया था।

बीते पांच सितंबर की सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक 239 मतदान केंद्रों के 455 बूथों पर मतदान हुआ था। 50.23 फीसदी मतदान हुआ था। जो कि बीते 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में 56.87 से छह फीसदी से अधिक कम था। इसी सीट पर एक वर्ष पहले आम विधानसभा चुनाव को लेकर जितना उत्साह नहीं था, उतना ही उत्साह मतदाताओं में उप चुनाव को लेकर भी था। पिछले वर्ष सभी प्रमुख दलों ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। वहीं इस बार यह चुनाव आईएनडीआईए (इंडिया) और एनडीए बनाम बनकर रह गया था। 05:49 AM, 08-Sep-2023 LIVE Ghosi By Poll Results Live : किसकी होगी जीत और किसकी हार, आज आएगा घोसी का जनादेश, खुलेगा वोटों का पिटारा घोसी उप चुनाव के रण का आज परिणाम आएगा। पांच सितंबर को मतदान में चार लाख से अधिक वोटरों में से लगभग 50 फीसदी ने मतदान किया था। भाजपा के दारा सिंह चौहान और सपा के सुधाकर सिंह के बीच मुकाबला होने से उप चुनाव रोमांचक रहा।

UP Ghosi By Election Results Vote Counting Live News in Hindi: घोसी उप चुनाव के रण का आज परिणाम आएगा। पांच सितंबर को मतदान में चार लाख से अधिक वोटरों में से लगभग 50 फीसदी ने मतदान किया था। भाजपा के दारा सिंह चौहान और सपा के सुधाकर सिंह के बीच मुकाबला होने से उप चुनाव रोमांचक रहा।