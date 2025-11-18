पढ़ें 27 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

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लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 27 Sep 2026 12:30 AM IST
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Sirmour News: बच्चों को सिखाया सुरक्षित-असुरक्षित स्पर्श का अंतर
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Charkhi Dadri News: बाजरा की सरकारी खरीद शुरू न करने पर अठगामा खाप ने जताया रोष
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Bareilly News: मौसम की करवट ने बिगाड़ी सेहत, बुखार के मरीज बढ़ेChange in weather affects health; rise in fever patients. और पढ़ें
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Faridabad News: नमो मैराथन की तैयारियां पूरी, मुख्यमंत्री आज दिखाएंगे हरी झंडीPreparations for the Namo Marathon are complete; the Chief Minister will flag it off today. और पढ़ें
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Mau News: 13 सड़कों के नवनिर्माण के लिए सांसद ने 14 करोड़ रुपये का भेजा प्रस्तावMP sends proposal worth 14 crore for the construction of 13 roads और पढ़ें
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Udham Singh Nagar News: हनुमान ध्वज स्थापना के साथ रामलीला मंचन की तैयारियां शुरूहनुमान ध्वज स्थापना के साथ रामलीला मंचन की तैयारियां शुरू और पढ़ें
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Fatehpur News: हाईकोर्ट ने हत्यारोपी की दूसरी जमानत याचिका अर्जी की खारिजजहानाबाद थाना क्षेत्र के बिरनई गांव निवासी 62 वर्षीय काली शंकर उत्तम की और पढ़ें
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Faridabad News: एलिवेटेड रोड निर्माण के चलते मैन बाजार की ओर जाने वाला रास्ता बंद होने से बढ़ी परेशानीInconvenience increased as the route leading to the main market was closed due to elevated road construction. और पढ़ें
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Farrukhabad News: फतेहगढ़ कोतवाली के इंस्पेक्टर लाइन हाजिर, चार चौकी प्रभारी बदलेफर्रुखाबाद। पुलिस अधीक्षक ने चार निरीक्षक व सात उपनिरीक्षकों की तैनाती में फेरबदल किया है। उन्होंने एक निरीक्षक को लाइन हाजिर करने के साथ चार चौकी प्रभारी बदले हैं। और पढ़ें
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