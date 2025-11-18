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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 27 September 2026

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पढ़ें 27 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Sun, 27 Sep 2026 12:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 27 Sep 2026 12:30 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 27 September 2026

लाइव अपडेट

12:30 AM, 27-Sep-2026

Sirmour News: बच्चों को सिखाया सुरक्षित-असुरक्षित स्पर्श का अंतर

jagrukta program in talo school
राजकीय प्राथमिक पाठशाला तालों बच्चों को यौन शोषण और असुरक्षित स्पर्श से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। इनर व्हील क्लब नाहन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बच्चों को ‘गुड टच-बैड टच’ सहित उनकी सुरक्षा से जुड़े जरूरी पहलुओं की जानकारी सरल भाषा में दी गई। और पढ़ें
12:30 AM, 27-Sep-2026

Charkhi Dadri News: बाजरा की सरकारी खरीद शुरू न करने पर अठगामा खाप ने जताया रोष

Athgama Khap expresses resentment over the failure to start government procurement of pearl millet
बाजरा की सरकारी खरीद शुरू न करने पर अठगामा खाप ने जताया रोष और पढ़ें
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12:29 AM, 27-Sep-2026

Bareilly News: मौसम की करवट ने बिगाड़ी सेहत, बुखार के मरीज बढ़े

Change in weather affects health; rise in fever patients. और पढ़ें
12:29 AM, 27-Sep-2026

Faridabad News: नमो मैराथन की तैयारियां पूरी, मुख्यमंत्री आज दिखाएंगे हरी झंडी

Preparations for the Namo Marathon are complete; the Chief Minister will flag it off today. और पढ़ें
12:29 AM, 27-Sep-2026

Mau News: 13 सड़कों के नवनिर्माण के लिए सांसद ने 14 करोड़ रुपये का भेजा प्रस्ताव

MP sends proposal worth 14 crore for the construction of 13 roads और पढ़ें
12:29 AM, 27-Sep-2026

Udham Singh Nagar News: हनुमान ध्वज स्थापना के साथ रामलीला मंचन की तैयारियां शुरू

हनुमान ध्वज स्थापना के साथ रामलीला मंचन की तैयारियां शुरू और पढ़ें
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12:29 AM, 27-Sep-2026

Fatehpur News: हाईकोर्ट ने हत्यारोपी की दूसरी जमानत याचिका अर्जी की खारिज

जहानाबाद थाना क्षेत्र के बिरनई गांव निवासी 62 वर्षीय काली शंकर उत्तम की और पढ़ें
12:29 AM, 27-Sep-2026

Faridabad News: एलिवेटेड रोड निर्माण के चलते मैन बाजार की ओर जाने वाला रास्ता बंद होने से बढ़ी परेशानी

Inconvenience increased as the route leading to the main market was closed due to elevated road construction. और पढ़ें
12:28 AM, 27-Sep-2026

Farrukhabad News: फतेहगढ़ कोतवाली के इंस्पेक्टर लाइन हाजिर, चार चौकी प्रभारी बदले

फर्रुखाबाद। पुलिस अधीक्षक ने चार निरीक्षक व सात उपनिरीक्षकों की तैनाती में फेरबदल किया है। उन्होंने एक निरीक्षक को लाइन हाजिर करने के साथ चार चौकी प्रभारी बदले हैं। और पढ़ें
12:28 AM, 27-Sep-2026

Fatehpur News: बिजली गिरने से किसान की मौत

खेत में चारा लेने गए किसान की बिजली गिरने से मौत हो गई। और पढ़ें
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