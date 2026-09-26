न्यूज डायरी: मयूरभंज में जादू-टोना के शक में महिला की हत्या; बंगाल में ज्ञानेश कुमार को पद्म अवॉर्ड की मांग

ओडिशा पुलिस ने शुक्रवार को मयूरभंज जिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उस पर जादू-टोना के संदेह में एक महिला की हत्या का आरोप है। उप-मंडल पुलिस अधिकारी (SDPO) नबकृष्ण नायक ने यह जानकारी दी। आरोपी ने 23 सितंबर की शाम को महिला का गला ब्लेड से रेत दिया था। यह घटना आदिवासी बहुल जिले के करंजिया पुलिस थाना क्षेत्र के केंदुमुंडी गांव में हुई। पुलिस ने अपराध स्थल से एक मोटरसाइकिल जब्त की। हत्या में इस्तेमाल किया गया ब्लेड और आरोपी के जूते भी मिले। पुलिस ने बताया कि आरोपी को संदेह था कि पीड़िता जादू-टोना करती थी। उसे यह भी लगता था कि महिला उसके बड़े भाई की मौत के लिए जिम्मेदार थी।

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बंगाल भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने CEC ज्ञानेश कुमार को पद्म भूषण देने की मांग की

पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को पद्म भूषण देने की मांग की। उन्होंने राज्य में हिंसा-मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने और मतदाता सूची से अवैध बांग्लादेशियों को हटाने का श्रेय ज्ञानेश कुमार को दिया। भट्टाचार्य की यह टिप्पणी चुनाव आयोग के कामकाज पर बड़े विवाद के बीच आई है। दो चुनाव आयुक्तों ने SIR अभ्यास के दौरान उनके नाम पर लिए गए निर्णयों पर आपत्ति जताई थी। भट्टाचार्य ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों को खारिज किया, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और CEC कुमार को "देशद्रोही" कहा था। भाजपा नेता ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता खुश है कि चुनाव में कोई हिंसा नहीं हुई और लोग वोट डाल पाए। उन्होंने ज्ञानेश कुमार को सीमा पार घुसपैठ रोकने और मतदाता सूची को "साफ" करने का श्रेय दिया।इस बीच, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने कुमार के इस्तीफे के लिए 48 घंटे की समय सीमा तय की है। कांग्रेस ने CEC को हटाने और गिरफ्तारी की मांग को लेकर शुक्रवार को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है।