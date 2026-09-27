फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Power outage in 300 villages due to broken electricity poles and snapped wires.

Chandauli News: बिजली के खंभे और तार टूटने से 300 गांवों में बिजली गुल

Sun, 27 Sep 2026 01:28 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:28 AM IST
विज्ञापन
Power outage in 300 villages due to broken electricity poles and snapped wires.
कंदवा गांव में टूटकर गिरा एलटी तार खंभा। संवाद
पीडीडीयू नगर। तेज हवा चलने और बारिश के कारण बिजली आपूर्ति व्यवस्था शुक्रवार शाम से ध्वस्त है। खंभे और तार टूटने अथवा तार पर पेड़ गिरने के कारण 300 गांवों में दिनभर बिजली गुल रही। वहीं, पीडीडीयू नगर में बार-बार बिजली की कटौती होती रही। साथ ही फॉल्ट से भी आपूर्ति बंद रही। बारिश के बीच अंधेरे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
विज्ञापन

पीडीडीयू नगर के सुभाष नगर में पेड़ गिरने से बिजली का तार टूट गया और इलाके में बिजली आपूर्ति बंद हो गई। इसी तरह कूढ़े खुर्द गांव में रात में बिजली का तार टूटने से पूरे गांव में बिजली आपूर्ति बाधित रही। साहूपुरी में केबल बॉक्स जलने के कारण दोपहर दो बजे से शाम साढ़े तीन बजे तक पीडीडीयू नगर के साथ रेलवे कॉलोनियों में करीब डेढ़ घंटे बिजली आपूर्ति बंद रही। भोगावारा में सुबह बिजली के तीन पोल टूटकर गिर गए। इससे भोगावारा सहित आसपास के इलाकों में देर शाम तक बिजली गुल रही। इसी तरह चांदमारी गांव में तीन पेड़ बिजली के तार पर गिर गए। इससे पोल भी टूट गए और पूरे इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित रही।
विज्ञापन

सकलडीहा उपकेंद्र से जुड़े सौ से अधिक गांवों में शुक्रवार को सुबह गुल हुई बिजली शनिवार शाम तक बहाल नहीं हुई थी। इससे एक लाख उपभोक्ता परेशान हैं। सकलडीहा टाउन, सकलडीहा सेकेंड, नोनार, चहनिया और कमालपुर फीडर से सौ से अधिक गांवों में बिजली आपूर्ति होती है। एसडीओ सियाराम यादव ने बताया कि बारिश और आंधी के कारण कई जगह पेड़ टूटकर तार पर गिर गए थे। उन्हें हटाया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

ताराजीवनपुर क्षेत्र के भूपौली उपकेंद्र के बनौली फीडर से जुड़े 36 से ज्यादा गांवों में बिजली गुल रही। इस संबंध में भूपौली के जेई विकास यादव ने बताया कि लखमीपुर के पास 33 हजार वोल्ट का विद्युत पोल गिर जाने के कारण आपूर्ति बाधित हुई है। इसी तरह चकिया उपकेंद्र के सैदूपुर और मूसाखांड फीडर से 80 गांवों की बिजली 24 घंटे से ठप है।
बबुरी उपकेंद्र से जुड़े 90 गांवों की आपूर्ति शुक्रवार की शाम को ठप हुई थी, जो शनिवार तक बहाल नहीं हुई। अवर अभियंता प्रदीप कुमार ने बताया कि तेज हवाओं और बारिश के कारण कई जगह फॉल्ट से आपूर्ति बाधित हुई है।
धीना क्षेत्र के अमड़ा उपकेंद्र के 10 फीडरों से आपूर्ति ठप है। अवर अभियंता अमड़ा जवाहर सिंह ने बताया कि 33 केवी की लाइन में खराबी आने के कारण बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। कर्मचारी फॉल्ट तलाशकर मरम्मत कार्य में लगे हैं। हाईटेंशन लाइन में खराबी आने के कारण इलिया उपकेंद्र की बिजली शुक्रवार रात दो बजे बाधित हो गई थी। इससे 40 गांवों में आपूर्ति ठप है। शनिवार शाम तक आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी।



कोट-
- चंदौली सहित पूरे पूर्वांचल में तीन दिनों से बारिश हो रही है। अगले दो दिनों तक आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। ज्यादातर जगहों पर बारिश भी जारी रहने की संभावना है। --अतुल कुमार, राज्य मौसम प्रभारी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed