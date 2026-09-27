फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Municipal Council Chairperson lays the foundation stone for a three-story shopping complex.

Mirzapur News: तीन मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की नगर पालिकाध्यक्ष ने रखी नींव

Sun, 27 Sep 2026 01:29 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:29 AM IST
विज्ञापन
Municipal Council Chairperson lays the foundation stone for a three-story shopping complex.
सिटी कोतवाली के सामने शापिंग कांप्लेक्स के लिए भूमि पूजन करते नगर पालिकाध्यक्ष श्याम सुंदर  केस
मिर्जापुर। सिटी कोतवाली के सामने प्रस्तावित तीन मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य का शनिवार को नगर पालिकाध्यक्ष श्यामसुंदर केसरी ने विधिवत पूजन-अर्चन कर शुभारंभ किया।
विज्ञापन

प्रस्तावित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर दुकानों का निर्माण कराया जाएगा। नपाध्यक्ष श्यामसुंदर केसरी ने कहा कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बन जाने के बाद नगरवासियों को एक ही स्थान पर सभी प्रकार के आवश्यक सामान उपलब्ध हो सकेंगे।
विज्ञापन

इससे लोगों को खरीदारी के लिए अलग-अलग स्थानों पर जाने की जरूरत कम होगी। नगर में व्यवस्थित बाजार की सुविधा भी मिलेगी। निर्माण कार्य को गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा कराने पर भी जोर दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस मौके पर सभासद दुर्गा प्रसाद यादव, सभासद प्रतिनिधि किशन कसेरा, सीएंडडीएस उत्तर प्रदेश जल निगम के ठेकेदार रविंद्र कुमार यादव सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed