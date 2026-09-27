Haridwar News: निबंध प्रतियोगिता में हिमानी रहीं प्रथम

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पीबी म्युनिसिपल कॉलेज में सेवा संकल्प अभियान के तहत हुई प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के सह मीडिया प्रभारी विकास तिवारी ने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, रचनात्मकता, नेतृत्व क्षमता व सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इसलिए, छात्र-छात्राओं को प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर प्रतिभाग करना चाहिए। निबंध प्रतियोगिता में हिमानी ने प्रथम, रजत ने द्वितीय और संजना ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। भाषण में तनु ने प्रथम, राधिका ने द्वितीय व पियूष ने तृतीय स्थान हासिल किया। चित्रकला में सत्य कुमार ने प्रथम, धानी ने द्वितीय व सृष्टि ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस मौके पर वरिष्ठ प्रवक्ता डॉ. एसपी सिंह, डॉ. मेघ राज सिंह, अनिल पुरी आदि मौजूद रहे।संवाद