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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 26 September 2026

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पढ़ें 26 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Sat, 26 Sep 2026 02:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:00 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 26 September 2026

लाइव अपडेट

01:54 AM, 26-Sep-2026

Chandauli News: मिठाइयों पर प्रयोग की अंतिम तिथि लिखना जरूरी

It is mandatory to mention the 'use-by' date on sweets. और पढ़ें
01:54 AM, 26-Sep-2026

भक्ति नाइट : राम न मिले हनुमान के बिना...

मऊरानीपुर। 158वें मेला जलविहार में शुक्रवार की रात अखिल भारतीय भक्ति नाइट का आयोजन हुआ। इस दौरान भजन गायकों ने अपनी एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दीं। और पढ़ें
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01:54 AM, 26-Sep-2026

Maharajganj News: जर्जर सड़क के लिए ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

Villagers staged a protest over the dilapidated road. और पढ़ें
01:54 AM, 26-Sep-2026

Chandauli News: रेलवे परिसर में गंदगी फैलाने पर अब लगेगा एक हजार रुपये जुर्माना

A fine of 1,000 will now be imposed for littering on railway premises. और पढ़ें
01:54 AM, 26-Sep-2026

Maharajganj News: बकरी को खींच ले गया तेंदुआ, खेतों में जाने से डर रहे ग्रामीण

Leopard drags away goat; villagers afraid to go to the fields. और पढ़ें
01:54 AM, 26-Sep-2026

Jhansi News: ओरछा में हुई लूट का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार

ओरछा। चकरपुर चौकी क्षेत्र में 13 सितंबर की शाम हाईवे पुल पर हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में तीन आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। और पढ़ें
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01:54 AM, 26-Sep-2026

Kushinagar News: बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, बिजली आपूर्ति भी लड़खड़ाई

दो दिन से बारिश और तेज हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित किया है। और पढ़ें
01:54 AM, 26-Sep-2026

Jind News: अधिवक्ता से मारपीट के विरोध में बार ने रखा वर्क सस्पेंड

अधिवक्ता प्रवीण बूरा के साथ 16 सितंबर को मारपीट की घटना हुई थी। और पढ़ें
01:53 AM, 26-Sep-2026

Jaunpur News: हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से टीडी कॉलेज के प्रवक्ता सहित 4 झुलसे, 1 की मौत

4 people, including the TD College spokesperson, burned after coming into contact with a high-tension line, 1 dead और पढ़ें
01:53 AM, 26-Sep-2026

Yamuna Nagar News: अमर विहार में पार्क, अग्रसेन नगर में बनेंगी गलियां

नगर निगम के वार्ड तीन व पांच में करीब 36 लाख छह हजार रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्य होंगे और पढ़ें
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