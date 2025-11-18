पढ़ें 26 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

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लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:00 AM IST
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लाइव अपडेट
01:54 AM, 26-Sep-2026
Chandauli News: मिठाइयों पर प्रयोग की अंतिम तिथि लिखना जरूरीIt is mandatory to mention the 'use-by' date on sweets. और पढ़ें
01:54 AM, 26-Sep-2026
भक्ति नाइट : राम न मिले हनुमान के बिना...मऊरानीपुर। 158वें मेला जलविहार में शुक्रवार की रात अखिल भारतीय भक्ति नाइट का आयोजन हुआ। इस दौरान भजन गायकों ने अपनी एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दीं। और पढ़ें
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01:54 AM, 26-Sep-2026
Maharajganj News: जर्जर सड़क के लिए ग्रामीणों ने किया प्रदर्शनVillagers staged a protest over the dilapidated road. और पढ़ें
01:54 AM, 26-Sep-2026
Chandauli News: रेलवे परिसर में गंदगी फैलाने पर अब लगेगा एक हजार रुपये जुर्मानाA fine of 1,000 will now be imposed for littering on railway premises. और पढ़ें
01:54 AM, 26-Sep-2026
Maharajganj News: बकरी को खींच ले गया तेंदुआ, खेतों में जाने से डर रहे ग्रामीणLeopard drags away goat; villagers afraid to go to the fields. और पढ़ें
01:54 AM, 26-Sep-2026
Jhansi News: ओरछा में हुई लूट का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तारओरछा। चकरपुर चौकी क्षेत्र में 13 सितंबर की शाम हाईवे पुल पर हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में तीन आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। और पढ़ें
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01:54 AM, 26-Sep-2026
Kushinagar News: बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, बिजली आपूर्ति भी लड़खड़ाईदो दिन से बारिश और तेज हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित किया है। और पढ़ें
01:54 AM, 26-Sep-2026
Jind News: अधिवक्ता से मारपीट के विरोध में बार ने रखा वर्क सस्पेंडअधिवक्ता प्रवीण बूरा के साथ 16 सितंबर को मारपीट की घटना हुई थी। और पढ़ें
01:53 AM, 26-Sep-2026
Jaunpur News: हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से टीडी कॉलेज के प्रवक्ता सहित 4 झुलसे, 1 की मौत4 people, including the TD College spokesperson, burned after coming into contact with a high-tension line, 1 dead और पढ़ें
01:53 AM, 26-Sep-2026