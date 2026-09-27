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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Water leaking from the roof of CHC Gaura; waterlogging in the premises due to a damaged boundary wall.

Azamgarh News: सीएचसी गौरा की छत से टपक रहा पानी, क्षतिग्रस्त बाउंड्री से परिसर में जलभराव

Sun, 27 Sep 2026 01:29 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:29 AM IST
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Water leaking from the roof of CHC Gaura; waterlogging in the premises due to a damaged boundary wall.
मेंहनगर गौरा गांव स्थित सीएचसी में छत से टपक रहा पानी। संवाद
गौरा गांव स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल व्यवस्था से मरीजों और स्वास्थ्यकर्मियों को परेशानी हो रही है। बारिश के दौरान अस्पताल की छत से जगह-जगह पानी टपकने लगा। पानी रोकने के लिए विभिन्न हिस्सों में बाल्टियां रखनी पड़ीं। फर्श पर पानी फैलने से फिसलन की स्थिति बनी रही।
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बता दें कि सीएचसी भवन का निर्माण वर्ष 2002 में लाखों रुपये की लागत से हुआ था। इसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने किया था। करीब दो दशक बाद भवन की छत में जगह-जगह दरारें पड़ गई हैं। बारिश होते ही इनसे पानी टपकने लगता है।
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इससे मरीजों के साथ दवाओं और अन्य स्वास्थ्य सामग्री को सुरक्षित रखने में भी कर्मचारियों को परेशानी होती है। अस्पताल की बाउंड्री भी कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त होकर गिर चुकी है। इससे बारिश का पानी बाहर से परिसर में पहुंचने के साथ जलभराव और गंदगी की समस्या बढ़ रही है।
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सीएचसी अधीक्षक डॉ. जैनेंद्र मिश्रा ने बताया कि जून में संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिले के अधिकारियों और मुख्य चिकित्साधिकारी के दौरे के समय भवन की समस्या से मौखिक रूप से अवगत कराया गया था। अधिकारियों ने समाधान का आश्वासन दिया था।
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