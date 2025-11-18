पढ़ें 7 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

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लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:30 AM IST
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लाइव अपडेट
01:30 AM, 07-Sep-2026
सवर्ण समाज राजनीतिक दलों के लिए अछूत : रत्नेशUpper caste society is untouchable for political parties: Ratnesh और पढ़ें
01:29 AM, 07-Sep-2026
Shahjahanpur News: बाल-बाल बचे लोग, गलत साइड से तेज रफ्तार में दौड़ी रोडवेज बस
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01:29 AM, 07-Sep-2026
Amethi News: पंजा कुश्ती में अंशिका दीक्षा व रीना अव्वल
01:29 AM, 07-Sep-2026
Faridabad News: पौधों की सुरक्षा के लिए के लिए बाड़ लगाई जाएगीA fence will be installed to protect the plants. और पढ़ें
01:29 AM, 07-Sep-2026
Hamirpur (Himachal) News: बलोह में महिला ग्राम सभा, नशामुक्त समाज का लिया संकल्पWomen's Gram Sabha held in Baloh; pledge taken for a drug-free society. और पढ़ें
01:29 AM, 07-Sep-2026
Ghaziabad News: किसान के ट्यूबवेल से ट्रांसफार्मर चोरी, किसानों में आक्रोशमोदीनगर। निवाड़ी के सारा गांव में एक किसान के ट्यूबवेल से अज्ञात बदमाशों ने ट्रांसफार्मर चोरी कर लिया। रविवार सुबह खेत पहुंचने पर किसान को घटना की जानकारी हुई, जिससे किसानों में आक्रोश है। और पढ़ें
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01:29 AM, 07-Sep-2026
Shahjahanpur News: फंदे से लटकी मिली महिला, खाना बनाने को लेकर पति से हुई थी कहासुनीजलालाबाद। क्षेत्र के गांव कुम्हरुआ निवासी धर्मवीर की पत्नी छाया 22 की रविवार सुबह संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मृतका के पति के अनुसार, पत्नी ने कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। खाना बनाने को लेकर पत्नी से कहासुनी हो गई थी। और पढ़ें
01:29 AM, 07-Sep-2026
Faridabad News: मोहित पहलवान ने जीती कुश्ती स्पर्धाMohit Pehalwan won the wrestling competition. और पढ़ें
01:28 AM, 07-Sep-2026
Chandauli News: ट्रेन से उतरते समय नीचे गिरी महिलाWoman falls while getting off train और पढ़ें
01:28 AM, 07-Sep-2026