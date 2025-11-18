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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 7 September 2026

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पढ़ें 7 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Mon, 07 Sep 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:30 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 7 September 2026

लाइव अपडेट

01:30 AM, 07-Sep-2026

सवर्ण समाज राजनीतिक दलों के लिए अछूत : रत्नेश

Upper caste society is untouchable for political parties: Ratnesh और पढ़ें
01:29 AM, 07-Sep-2026

Shahjahanpur News: बाल-बाल बचे लोग, गलत साइड से तेज रफ्तार में दौड़ी रोडवेज बस

People had a narrow escape as a roadways bus sped along the wrong side of the road.
खुटार। शाहजहांपुर से पलिया जा रही रोडवेज बस के चालक ने रविवार को मुख्य चौराहे पर बस को गलत साइड से निकाल दिया। और पढ़ें
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01:29 AM, 07-Sep-2026

Amethi News: पंजा कुश्ती में अंशिका दीक्षा व रीना अव्वल

Anshika, Diksha, and Reena top in arm wrestling.
student in amethi और पढ़ें
01:29 AM, 07-Sep-2026

Faridabad News: पौधों की सुरक्षा के लिए के लिए बाड़ लगाई जाएगी

A fence will be installed to protect the plants. और पढ़ें
01:29 AM, 07-Sep-2026

Hamirpur (Himachal) News: बलोह में महिला ग्राम सभा, नशामुक्त समाज का लिया संकल्प

Women's Gram Sabha held in Baloh; pledge taken for a drug-free society. और पढ़ें
01:29 AM, 07-Sep-2026

Ghaziabad News: किसान के ट्यूबवेल से ट्रांसफार्मर चोरी, किसानों में आक्रोश

मोदीनगर। निवाड़ी के सारा गांव में एक किसान के ट्यूबवेल से अज्ञात बदमाशों ने ट्रांसफार्मर चोरी कर लिया। रविवार सुबह खेत पहुंचने पर किसान को घटना की जानकारी हुई, जिससे किसानों में आक्रोश है। और पढ़ें
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01:29 AM, 07-Sep-2026

Shahjahanpur News: फंदे से लटकी मिली महिला, खाना बनाने को लेकर पति से हुई थी कहासुनी

जलालाबाद। क्षेत्र के गांव कुम्हरुआ निवासी धर्मवीर की पत्नी छाया 22 की रविवार सुबह संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मृतका के पति के अनुसार, पत्नी ने कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। खाना बनाने को लेकर पत्नी से कहासुनी हो गई थी। और पढ़ें
01:29 AM, 07-Sep-2026

Faridabad News: मोहित पहलवान ने जीती कुश्ती स्पर्धा

Mohit Pehalwan won the wrestling competition. और पढ़ें
01:28 AM, 07-Sep-2026

Chandauli News: ट्रेन से उतरते समय नीचे गिरी महिला

Woman falls while getting off train और पढ़ें
01:28 AM, 07-Sep-2026

Hamirpur (Himachal) News: पानी की खातरी में डूबने से तीन साल के मासूम की मौत

Three-year-old child dies after drowning in a water tank. और पढ़ें
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