गैंगस्टरां ते वार अभियान : 580 स्थानों पर रेड, 273 गिरफ्तार

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पुलिस टीमों ने तीन हथियार भी बरामद किए। इसके अतिरिक्त, 193 व्यक्तियों के विरुद्ध एहतियातन कार्रवाई की गई। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान छह फरार अपराधियों को भी पकड़ा। वहीं, नशे के विरुद्ध भी पुलिस का अभियान जारी रहा। रविवार को नशा तस्करी में 62 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 306 ग्राम हेरोइन और 190 नशीली गोलियां मिलीं। साथ ही, पांच व्यक्तियों को नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्रों पर उपचार के लिए राजी किया गया।

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चंडीगढ़। पंजाब पुलिस ने रविवार को राज्य भर में गैंगस्टरों के साथियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने 580 स्थानों पर छापे मारे और 273 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।