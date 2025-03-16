दुष्कर्म-हत्या मामला: तेलंगाना सीएम ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश; फास्ट-ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई?
पीटीआई, हैदराबाद। Published by: निर्मल कांत Updated Mon, 07 Sep 2026 12:28 AM IST
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तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में नर्स से दुष्कर्म और हत्या के मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने रविवार को अधिकारियों को यह आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने इस घटना को गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में कराने के लिए कदम उठाए जाएं। इससे पीड़ित को जल्द न्याय मिल सके।
जांच में क्या-क्या देखा जाएगा?
रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों से घटना के हर पहलू की जांच करने को कहा है। इसमें यह भी देखा जाएगा कि घटना किन हालात में हुई। पीड़ित जिस जगह रहती थी, वहां सुरक्षा के क्या इंतजाम थे। अस्पताल के प्रबंधन की तरफ से कोई लापरवाही तो नहीं हुई। महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए जरूरी नियम लागू किए गए थे या नहीं। इसकी भी जांच होगी।
आरोपपत्र कब तक तैयार होगा?
मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच का काम जल्द पूरा किया जाए। फोरेंसिक रिपोर्ट और दूसरी तकनीकी जानकारी भी जल्द जुटाई जाए, ताकि मामले में जल्द से जल्द आरोपपत्र दाखिल किया जा सके।
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पीड़ित परिवार की मदद कैसे होगी?
रेवंत रेड्डी ने कहा कि सरकार पीड़ित परिवार की हरसंभव मदद करेगी। राज्य के मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और डी अनसूया सीतक्का पहले ही परिवार से मिल चुके हैं। सरकार ने परिवार को आर्थिक मदद भी दी है। इसके अलावा परिवार को 'इंदिरम्मा' आवास योजना के तहत घर भी मंजूर किया गया है।
आरोपी कौन है?
पुलिस ने सोमवार को बताया कि नर्स से दुष्कर्म और उसकी हत्या के आरोप में 34 साल के एक बाइक मैकेनिक को गिरफ्तार किया गया है। वह बिहार का रहने वाला है।
नर्स का शव कहां मिला था?
नर्स अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय से थीं। वह थुक्कुगुडा इलाके के एक अस्पताल में नर्स के तौर पर काम करती थीं। 29 अगस्त को उनका शव अस्पताल परिसर में बने एक कमरे में मिला था।
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जांच में क्या-क्या देखा जाएगा?
रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों से घटना के हर पहलू की जांच करने को कहा है। इसमें यह भी देखा जाएगा कि घटना किन हालात में हुई। पीड़ित जिस जगह रहती थी, वहां सुरक्षा के क्या इंतजाम थे। अस्पताल के प्रबंधन की तरफ से कोई लापरवाही तो नहीं हुई। महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए जरूरी नियम लागू किए गए थे या नहीं। इसकी भी जांच होगी।
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आरोपपत्र कब तक तैयार होगा?
मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच का काम जल्द पूरा किया जाए। फोरेंसिक रिपोर्ट और दूसरी तकनीकी जानकारी भी जल्द जुटाई जाए, ताकि मामले में जल्द से जल्द आरोपपत्र दाखिल किया जा सके।
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पीड़ित परिवार की मदद कैसे होगी?
रेवंत रेड्डी ने कहा कि सरकार पीड़ित परिवार की हरसंभव मदद करेगी। राज्य के मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और डी अनसूया सीतक्का पहले ही परिवार से मिल चुके हैं। सरकार ने परिवार को आर्थिक मदद भी दी है। इसके अलावा परिवार को 'इंदिरम्मा' आवास योजना के तहत घर भी मंजूर किया गया है।
आरोपी कौन है?
पुलिस ने सोमवार को बताया कि नर्स से दुष्कर्म और उसकी हत्या के आरोप में 34 साल के एक बाइक मैकेनिक को गिरफ्तार किया गया है। वह बिहार का रहने वाला है।
नर्स का शव कहां मिला था?
नर्स अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय से थीं। वह थुक्कुगुडा इलाके के एक अस्पताल में नर्स के तौर पर काम करती थीं। 29 अगस्त को उनका शव अस्पताल परिसर में बने एक कमरे में मिला था।