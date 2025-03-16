दुष्कर्म-हत्या मामला: तेलंगाना सीएम ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश; फास्ट-ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई?

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तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में नर्स से दुष्कर्म और हत्या के मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने रविवार को अधिकारियों को यह आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने इस घटना को गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में कराने के लिए कदम उठाए जाएं। इससे पीड़ित को जल्द न्याय मिल सके।