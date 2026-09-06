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अमेरिका की आजादी के 250 साल का जश्न: 'ट्रंप की सोच लेकर आया हूं', राजदूत गोर ने बंगलूरू में क्या-क्या कहा?

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू। Published by: Published by: निर्मल कांत Updated Sun, 06 Sep 2026 11:52 PM IST

सार बंगलूरू में अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने का जश्न मनाया गया। इस दौरान अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने बताया कि ट्रंप प्रशासन भारत के साथ संबंधों को किस दिशा में ले जाना चाहता है। राजदूत गोर और कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने क्या-क्या कहा, पढ़िए रिपोर्ट-

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