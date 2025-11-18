पढ़ें 6 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

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लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:00 AM IST
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लाइव अपडेट
01:00 AM, 06-Sep-2026
Raebareli News: कलश यात्रा में शामिल होंगे 10 हजार भक्त, हेलीकॉप्टर से होगी पुष्पवर्षा
12:59 AM, 06-Sep-2026
Yamuna Nagar News: ट्रैफिक लाइटें खराब होने से यातायात व्यवस्था प्रभावित
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12:59 AM, 06-Sep-2026
Azamgarh News: स्कूल के 11 बच्चों ने जिला स्तरीय कूडो प्रतियोगिता में जीता पदक
12:59 AM, 06-Sep-2026
आठ नए चीफ जस्टिस नियुक्त: जम्मू-कश्मीर से महाराष्ट्र तक बदलाव, किस हाईकोर्ट में कौन से न्यायाधीश संभालेंगे पद
देश की न्यायपालिका में बड़ा बदलाव करते हुए आठ हाईकोर्ट की कमान नए चीफ जस्टिस को सौंपी गई है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद हुई इन नियुक्तियों में कई वरिष्ठ जजों को अलग-अलग हाई कोर्ट की जिम्मेदारी दी गई है।और पढ़ें
12:59 AM, 06-Sep-2026
Shamli News: भूमि का बैनामा करने के नाम पर रकम हड़पी, चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्जगांव बलवा में भूमि का बैनामा करने के नाम पर धोखाधड़ी से रुपये हड़पने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ शहर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई है। और पढ़ें
12:59 AM, 06-Sep-2026
Sultanpur News: मंडल स्तरीय प्रतियोगिता के लिए सात खिलाड़ी चयनित
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12:59 AM, 06-Sep-2026
Saharanpur News: सात और आठ सितंबर को लगेगी सह औद्योगिक प्रदर्शनीCo-industrial exhibition to be held on September 7 and 8 और पढ़ें
12:59 AM, 06-Sep-2026
Bilaspur News: दो सप्ताह पहले जमानत पर जेल से बाहर आए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौतभराड़ी (बिलासपुर)। भराड़ी क्षेत्र के एक गांव में शनिवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब एक युवक अपने कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत अवस्था में मिला। और पढ़ें
12:59 AM, 06-Sep-2026
Shravasti News: तमंचा रखने के दोषी को जुर्माने की सजातमंचा रखने के दोषी को जुर्माने की सजा और पढ़ें
12:58 AM, 06-Sep-2026