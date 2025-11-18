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Hindi News ›   Live ›   India News ›   Latest and Breaking News Today in Hindi Live 6 September 2026

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पढ़ें 6 सितम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज

Sun, 06 Sep 2026 01:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:00 AM IST
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Latest and Breaking News Today in Hindi Live 6 September 2026

लाइव अपडेट

01:00 AM, 06-Sep-2026

Raebareli News: कलश यात्रा में शामिल होंगे 10 हजार भक्त, हेलीकॉप्टर से होगी पुष्पवर्षा

10,000 devotees to participate in the Kalash Yatra; flowers to be showered from a helicopter
कलश यात्रा में शामिल होंगे 10 हजार भक्त, हेलीकॉप्टर से होगी पुष्पवर्षा और पढ़ें
12:59 AM, 06-Sep-2026

Yamuna Nagar News: ट्रैफिक लाइटें खराब होने से यातायात व्यवस्था प्रभावित

Traffic flow disrupted due to malfunctioning traffic lights
शहर के प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लाइटें खराब होने के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। कई महत्वपूर्ण चौराहों पर लंबे समय से सिग्नल लाइटें ठीक नहीं हैं। और पढ़ें
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12:59 AM, 06-Sep-2026

Azamgarh News: स्कूल के 11 बच्चों ने जिला स्तरीय कूडो प्रतियोगिता में जीता पदक

Eleven school students won medals at the district-level Kudo competition.
Eleven school students won medals at the district-level Kudo competition. और पढ़ें
12:59 AM, 06-Sep-2026

आठ नए चीफ जस्टिस नियुक्त: जम्मू-कश्मीर से महाराष्ट्र तक बदलाव, किस हाईकोर्ट में कौन से न्यायाधीश संभालेंगे पद

Eight High Courts get new Chief Justices changes span from Jammu and Kashmir to Maharashtra

देश की न्यायपालिका में बड़ा बदलाव करते हुए आठ हाईकोर्ट की कमान नए चीफ जस्टिस को सौंपी गई है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद हुई इन नियुक्तियों में कई वरिष्ठ जजों को अलग-अलग हाई कोर्ट की जिम्मेदारी दी गई है।

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12:59 AM, 06-Sep-2026

Shamli News: भूमि का बैनामा करने के नाम पर रकम हड़पी, चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

गांव बलवा में भूमि का बैनामा करने के नाम पर धोखाधड़ी से रुपये हड़पने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ शहर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई है। और पढ़ें
12:59 AM, 06-Sep-2026

Sultanpur News: मंडल स्तरीय प्रतियोगिता के लिए सात खिलाड़ी चयनित

Seven players selected for district level tournament
मंडल स्तरीय प्रतियोगिता के लिए सात खिलाड़ी चयनित और पढ़ें
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12:59 AM, 06-Sep-2026

Saharanpur News: सात और आठ सितंबर को लगेगी सह औद्योगिक प्रदर्शनी

Co-industrial exhibition to be held on September 7 and 8 और पढ़ें
12:59 AM, 06-Sep-2026

Bilaspur News: दो सप्ताह पहले जमानत पर जेल से बाहर आए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

भराड़ी (बिलासपुर)। भराड़ी क्षेत्र के एक गांव में शनिवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब एक युवक अपने कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत अवस्था में मिला। और पढ़ें
12:59 AM, 06-Sep-2026

Shravasti News: तमंचा रखने के दोषी को जुर्माने की सजा

तमंचा रखने के दोषी को जुर्माने की सजा और पढ़ें
12:58 AM, 06-Sep-2026

Bhadohi News: युवाओं की टोली ने फोड़ी मटकी, गूंजा गोविंदा आला रे...

A group of youngsters broke the pot, Govinda Aala Re resounded... और पढ़ें
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