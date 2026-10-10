Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 10 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार

08:55 AM, 10-Oct-2026 बिहार: इस शहर में सड़क पर मिले धार्मिक पुस्तक के फटे पन्ने: गुस्साए लोगों की जुटी भीड़; पुलिस ने संभाला मोर्चा मुजफ्फरपुर के कल्याणी रोड पर धार्मिक पुस्तक के फटे पन्ने मिलने से तनाव की स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों ने एक युवक पर पन्ने फाड़कर फेंकने का आरोप लगाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया और युवक को हिरासत में लिया। और पढ़ें

07:39 AM, 10-Oct-2026 बिहार: सोनपुर मेले से दो दिन पहले पूरी होंगी सभी तैयारियां, डीएम ने दिए सख्त निर्देश सारण के डीएम वैभव श्रीवास्तव ने निर्देश दिया कि हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले की सभी तैयारियां उद्घाटन से कम से कम दो दिन पहले पूरी हों। सफाई, पेयजल, शौचालय, सुरक्षा, पुलिस आवासन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खाद्य सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया। और पढ़ें

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07:23 AM, 10-Oct-2026 खतरनाक खाना : पटना के बड़े होटलों की करतूत डरा रही; सरकारी जांच में ब्रेड से चिकन-मटन तक खराब मिले पटना के पांच प्रमुख होटलों में खाद्य संरक्षा टीम के औचक निरीक्षण में स्वच्छता, भंडारण और खाद्य सुरक्षा मानकों से जुड़ी खामियां मिलीं। एक्सपायरी सामग्री नष्ट कराई गई, विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए और 14 दिनों में सुधार के निर्देश दिए गए। और पढ़ें