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Hindi News ›   Live ›   Bihar ›   Bihar Breaking News Live Updates: Latest News Today in Hindi 10 October 2026

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Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 10 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार

Sat, 10 Oct 2026 09:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sat, 10 Oct 2026 09:00 AM IST
खास बातें

Bihar Breaking News Today Live - Read latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, बिहार की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन

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Bihar Breaking News Live Updates: Latest News Today in Hindi 10 October 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

08:55 AM, 10-Oct-2026

बिहार: इस शहर में सड़क पर मिले धार्मिक पुस्तक के फटे पन्ने: गुस्साए लोगों की जुटी भीड़; पुलिस ने संभाला मोर्चा

मुजफ्फरपुर के कल्याणी रोड पर धार्मिक पुस्तक के फटे पन्ने मिलने से तनाव की स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों ने एक युवक पर पन्ने फाड़कर फेंकने का आरोप लगाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया और युवक को हिरासत में लिया।

 

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07:39 AM, 10-Oct-2026

बिहार: सोनपुर मेले से दो दिन पहले पूरी होंगी सभी तैयारियां, डीएम ने दिए सख्त निर्देश

सारण के डीएम वैभव श्रीवास्तव ने निर्देश दिया कि हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले की सभी तैयारियां उद्घाटन से कम से कम दो दिन पहले पूरी हों। सफाई, पेयजल, शौचालय, सुरक्षा, पुलिस आवासन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खाद्य सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया।

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07:23 AM, 10-Oct-2026

खतरनाक खाना : पटना के बड़े होटलों की करतूत डरा रही; सरकारी जांच में ब्रेड से चिकन-मटन तक खराब मिले

पटना के पांच प्रमुख होटलों में खाद्य संरक्षा टीम के औचक निरीक्षण में स्वच्छता, भंडारण और खाद्य सुरक्षा मानकों से जुड़ी खामियां मिलीं। एक्सपायरी सामग्री नष्ट कराई गई, विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए और 14 दिनों में सुधार के निर्देश दिए गए।

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07:16 AM, 10-Oct-2026

Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 10 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार

मुजफ्फरपुर में 70 डिसमिल पुश्तैनी जमीन के कथित फर्जी दाखिल-खारिज मामले में निलंबित सीओ महेंद्र कुमार शुक्ला और राजस्व अधिकारी करुण कुमार गिरफ्तार किए गए। प्राथमिकी में बेलसंड विधायक अमित कुमार रानू समेत नौ लोगों पर साजिश के आरोप लगाए गए हैं।

 

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