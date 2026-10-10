बिहार: भागलपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक किलो स्मैक के साथ दो गिरफ्तार; छापेमारी के बाद कार्रवाई

बिहार के भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र के बाबू टोला में पुलिस ने छापेमारी कर एक किलो स्मैक बरामद किया है। बरामद स्मैक की अनुमानित बाजार कीमत करीब दो करोड़ रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में अमलेश यादव और काजल देवी को गिरफ्तार किया है।

सिटी एसपी अतुलेश झा ने बताया कि नाथनगर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बाबू टोला निवासी अमलेश यादव अपने घर में परिवार के साथ मिलकर अवैध मादक पदार्थ का संग्रह और खरीद-बिक्री कर रहा है। सूचना का सत्यापन करने के बाद पुलिस टीम ने संबंधित घर में छापेमारी की।

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इस दौरान पुलिस ने एक किलो स्मैक बरामद किया और मौके से अमलेश यादव तथा काजल देवी को गिरफ्तार कर लिया। सिटी एसपी ने बताया कि बरामद स्मैक की अनुमानित बाजार कीमत करीब दो करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि भागलपुर जिले में अब तक इतनी बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ था। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।