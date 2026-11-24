कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर मंगलवार को देशभर में देव दीपावली का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर शहर के बीचोंबीच स्थित मुक्तिधाम में भी देव दीपावली धूमधाम से मनाई गई। दीपों की रोशनी से मुक्तिधाम परिसर जगमगा उठा।

हजारों की संख्या में लोग इस घाट पर पहुंचे और पर्व में उत्साहपूर्वक शामिल हुए। शाम ढलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर परिसर और घाट पर भक्तों ने दीप प्रज्वलित किए और भगवान शिव की आराधना की। पूरा वातावरण भक्ति और प्रकाश से सराबोर हो गया।

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गौरतलब है कि देव दीपावली को देवों की दिवाली या त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व भगवान शिव द्वारा राक्षस त्रिपुरासुर के वध की स्मृति में मनाया जाता है। इसी मान्यता के कारण इस दिन को देवताओं की दिवाली कहा जाता है।

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इस दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। लोग अपने परिवार के साथ घाट पर पहुंचे और पर्व मनाया। आयोजन के दौरान भजन-कीर्तन के साथ महाआरती भी की गई। इस मौके पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि यह पल उनके लिए बेहद ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण है। सनातन परंपरा में एक और दिवाली मनाई जाती है, जो देवताओं को समर्पित है।

मुजफ्फरपुर जिले के सिकंदरपुर स्थित मुक्तिधाम सीढ़ी घाट पर देव दीपावली महोत्सव और गंगा महाआरती का आयोजन किया गया। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मुक्तिधाम सीढ़ी घाट और पूरे परिसर को 5,051 दीपों से सजाया गया। इस दौरान दीपों से आकर्षक रंगोली बनाई गई और पूरे परिसर को रोशनी से सजाया गया।